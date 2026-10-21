ЦБ впервые с августа опустил курс доллара ниже 82 рублей
Банк России установил курс доллара на уровне 81,9 руб. Последний раз курс американской валюты опускался ниже отметки в 82 руб. 7 августа — 81,4 руб., следует из данных на сайте регулятора.
Курс евро на 22 октября составит 91,9 руб., иены — 51,7 руб., юаня — 12,2 руб. Доллар подешевел на 91,4 коп., евро — на 1,1 руб., юань — на 9 коп., иена — на 50 коп.
Ежедневный объем покупок иностранной валюты Банком России составляет 12,1 млрд руб. в день. Это в шесть раз выше объемов операций в сентябре и максимальный показатель с января 2022 года — 23 млрд руб. в день.