Падению рубля определяют предел

Курс юаня достиг максимума за полтора года и движется в сторону 13 руб. Евро на межбанке преодолел отметку в 100 руб. Доллар торгуется в районе 86 руб. — это минимальные значения с марта. Только за 27 августа рубль потерял к основным валютам от 1,5% до 2%. По словам аналитиков, это реакция на снижение цен на нефть. Фьючерсы на Brent сегодня теряют уже почти 1%. Отрицательное влияние на динамику также оказывают риски политической и финансовой неопределенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

До каких отметок может упасть национальная валюта? Основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов считает, что потенциал ослабления практически исчерпан:

«Да, мы всегда можем апеллировать к экономическим факторам: налоговому периоду, нефти и другим обстоятельствам. Но мы уже несколько лет все это обсуждаем, и при этом самые сильные движения курса происходили как будто безотносительно этих факторов. Поэтому я бы предложил вернуться к основному драйверу. Сейчас рубль слабее, чем, например, в мае, когда мы видели 70-72 руб. за доллар. Возможно, такой курс интереснее бюджету, который изначально верстался под другой уровень. Плюс осенью появится новый проект бюджета, и будет странно закладывать туда 86 или 92 руб. за доллар, как в прошлом году, если фактический курс будет находиться в районе 72-75 руб. Поэтому, как мне кажется, некая невидимая рука рынка подстилает соломку на будущее.

Ждать ли коррекции? Я лично не ожидаю масштабной девальвации осенью. Думаю, сейчас мы имеем дело с финальным аккордом ослабления рубля, после которого последует откат. Мои цели находятся ниже 85 руб. за доллар. Зона 85-90 руб. — это своего рода разворотная отметка: здесь у участников рынка может сформироваться максимальная паника и желание покупать валюту. Исторически это часто приводило к обратному результату: в момент максимального интереса к валюте котировки разворачивались. Это не значит, что нас ждет фундаментальное укрепление рубля. Я такого сценария не ожидаю. Но рынку стоит выпустить пар, и он вполне может сделать это в первые два месяца осени».

Кроме того, аналитики указывают на повышенный валютный спрос на фоне роста импорта автомобилей, топлива, оборудования для ремонта НПЗ, а также из-за пика отпускного сезона. Экспортеры неоднократно жаловались на крепкий рубль, который бьет по их доходам. И курс национальной валюты действительно был переоценен, напоминает директор центра экономических исследований МГУ Олег Буклемишев:

«По всей видимости, это продолжение переоценки финансовых портфелей игроками рынка. По текущему счету платежного баланса и торговле у Российской Федерации по-прежнему сохраняется устойчивый приток иностранной валюты. Вероятно, задвигался капитал, причем он идет на выход, пользуясь тем, что рубль до последнего времени был достаточно крепким. Это позволяет конвертировать рубли в иностранную валюту на выгодных условиях. Рыночные игроки не верят, что рубль сохранит свою крепость в ближайшей перспективе. Скорее всего, вопрос связан с рисками, а не с движением материальных активов или какими-то фундаментальными факторами.

Что касается коррекции, здесь есть разные прогнозы, но это, пожалуй, главный параметр, в котором люди в последнее время ошибаются. Курс практически никто не угадывает. Статистика в значительной степени скрыта, а понимание того, как идут расчеты по внешней торговле и как между Россией и другими странами перемещаются финансовые активы, остается очень непрозрачным. Статья, которая не наблюдается и непонятно, что происходит, выросла за первое полугодие там до $12 млрд, чего давно уже не было. Это означает, что происходят какие-то процессы, которые мы не в состоянии отслеживать. Соответственно, сложно делать какие-либо прогнозы. С моей точки зрения, в последнее время рубль был крепче, чем в 2019 году — примерно на 20% с лишним в реальном выражении. Поэтому я не удивлюсь, если рубль продолжит ослабевать. Вопрос только в том, насколько далеко зайдет это движение».

Официальный курс ЦБ на 27 августа — 98 руб. за евро, и 84 руб. — за доллар. С начала августа рубль снизился уже примерно на 6-8% к основным иностранным валютам.

Ульяна Горелова