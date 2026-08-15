Снижение не дошло до предела

Рубль падает три недели подряд, а его ослабление с начала лета приближается к 20%. Предел снижения еще впереди, говорят аналитики. На выходные и понедельник Центробанк повысил доллар до 85,5 руб., евро — до 97,5 руб., юань — до 12,5 руб. Эксперты выделяют три проблемы рынка: снижение выручки экспортеров, сокращение продаж валюты ЦБ и восстановление внутреннего спроса на иностранные деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На курс рубля также влияет ситуация с бюджетом, считает президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов:

«Минфин возобновил покупку валюты в Фонд национального благосостояния, поэтому пока он покупает, это, естественно, влияет на повышение курса валюты. В данном случае прежде всего реагирует юань, поскольку у нас есть доступ именно к нему. Опосредованно через юань на кросс-курсе повышаются и доллар, и евро.

Почему это не предел? Потому что Минфин решает проблемы дефицита. Он уже достигает каких-то неприличных размеров, а покрывать его чем-то надо. Ему трудно отказаться от соблазна повысить курс доллара. Как будет реагировать ЦБ? Здесь у них цели и интересы противоречат друг другу. Мое правило: покупать валюту никогда не поздно. Никогда не проиграете, если, естественно, у вас есть свободные средства».

На фоне ослабления рубля и возросших геополитических рисков индекс Мосбиржи к концу недели упал ниже 2150 пунктов. 14 августа лидерами просадки стали VK, «Русал», «Ренессанс» и «Полюс». Они потеряли в среднем 6,5%. На фондовом рынке началась коррекция, полагает гендиректор ALT Consulting Group Владимир Хомченко:

«Ничего нового не происходит. Очень низкий уровень цен был, когда мы провалились по Мосбирже ниже 2000 пунктов. Достаточно большое количество так называемых неквалифицированных инвесторов, то есть всех подряд, продали облигации, в которых были, и, увидев очень низкий уровень акций, купили их. Технически это выглядит как Double Top, и сейчас будет коррекция в район 2100. Если уровень 2000 удержится — 2000–2100, хотя возможны проколы и ниже 2000, — то с очень большой вероятностью начнет формироваться плато ожидания.

Инвесторы начнут потихонечку придумывать себе причины, почему сейчас можно покупать. Уровень паники пройдет: давайте успокоимся, оглядимся, что же произошло, куда делся "Сбер"? А никуда не делся. А что случилось с "Газпромом"? Да вроде большого ужаса не произошло. И так далее. А чего бы не купить?»

Падение цен на нефть — главный удар по рублю, уверены аналитики. В июле цена Urals снизилась до $59 за баррель. В июне котировки вовсе упали на 22%. Тем временем в «Сбере» прогнозируют девальвацию рубля до 100 руб. за доллар к концу 2027 года. Главными триггерами для российской валюты эксперты называют санкции, падение цен на нефть, удары по НПЗ и бюджетную политику.

Леонид Пастернак