Рубль сдался перед проливом

Внебиржевой курс евро впервые с марта превысил уровень 100 руб./€, биржевой курс юаня вырос до 12,9 руб./CNY, доллар поднялся до 86 руб./$. С начала лета валюты выросли на 2,4–17,5 руб., что стало сильнейшим ростом с конца 2024 года. Слабость российской валюты связана с низким предложением валюты со стороны экспортеров при высоком спросе на нее со стороны импортеров, в том числе из-за поставок топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

27 августа внебиржевой курс евро впервые с марта превысил уровень 100 руб./€. По данным агентства «МФД-Инфоцентр», он поднимался до отметки 100,66 руб./€, максимума с 10 февраля 2025 года. Даже с учетом небольшой коррекции в конце дня курс стабилизировался возле отметки 100,3 руб./€, прибавив за день почти 2 руб. (2%). Полугодовой максимум обновил курс доллара, поднявшийся до 86,29 руб./$, подорожав за день на 1,9 руб. (2,2%). Полуторалетний максимум обновил биржевой курс юаня, который в ходе торгов Московской биржи приближался к отметке 12,9 руб./CNY, а по итогам основной сессии составил 12,85 руб./CNY — это максимум с 11 февраля прошлого года. С начала недели юань подорожал на 54 коп. (4,4%).

Обесценение рубля вызвано дефицитом валюты на фоне низкого ее предложения со стороны экспортеров. По данным ЦБ, в июле крупнейшие экспортеры продали лишь $2,2 млрд, более чем в три раза меньше, чем в июне, и в четыре раза меньше, чем в июле 2025 года. В условиях невысоких цен на нефть в июне ($63,52 за баррель Urals против $86,52 в мае) объем продажи валюты экспортерами в августе, по оценке руководителя направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимира Евстифеева, может остаться на уровне прошлого месяца — $2,2–2,5 млрд.

Одновременно с этим аналитики отмечают рост спроса на валюту со стороны импортеров — как в связи с подготовкой к осеннему высокому сезону, так и с активизацией импорта нефтепродуктов.

По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), с июля РФ должна получить пять партий бензина морским путем: три танкера из Индии, один из Марокко, один из Турции. Общий объем морских поставок бензина в Россию аналитики оценивают более чем в 1 млн баррелей (см. “Ъ” от 24 августа). «Экспортеры могут формировать валютные резервы для закупок оборудования»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Дополнительным драйвером ослабления выступает возрастающий спекулятивный спрос из-за нестабильности на рынке энергоносителей и рисков снижения котировок нефти, отмечает Богдан Зварич. На этой неделе стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent на бирже ICE после трехнедельного перерыва опускалась ниже $86 за баррель, в четверг цены закрепились на отметке $88 за баррель, потери с начала недели составили почти 7%. Снижение нефтяных котировок связано прежде всего с сокращением геополитической премии из-за возобновления переговоров Ирана и Омана о временном судоходном коридоре через Ормузский пролив и разминировании маршрута. «До конфликта через пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти и газа, поэтому даже перспектива частичного восстановления судоходства быстро снижает премию за риск»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.

В итоге даже приближение единого дня уплаты налогов, который приходится на 28 августа, не смогло остановить ослабление рубля.

«Российская валюта снижалась несколько недель подряд именно под сочетанием внешнеторговых, геополитических и психологических факторов, но без налоговой поддержки снижение могло бы быть еще сильнее»,— считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

В ближайшие недели ослабление рубля может продолжиться. Владимир Чернов предупреждает, что это время может оказаться для российской валюты еще более сложным, чем конец августа. После прохождения налогового периода дополнительное предложение валюты со стороны экспортеров сократится, тогда как спрос импортеров сохранится. «В сентябре, на мой взгляд, доллар может закрепляться в районе 85–89 руб., юань — в диапазоне 12,7–13,2 руб. По евро возможен коридор порядка 99–104 руб., хотя здесь многое дополнительно зависит от курса евро к доллару на мировом рынке»,— отмечает господин Чернов.

Виталий Гайдаев