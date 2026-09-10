Рубль выручку найдет

В четверг внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 руб./$, потеряв за шесть дней более 3 руб. В значительной степени укрепление российской валюты вызвано ожиданиями резкого роста предложения экспортной выручки из-за скачка цен на нефть. Аналитики не исключают снижения курса до 81 руб./$, в том числе из-за улучшения геополитических настроений после активизации переговоров между США и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах / Коммерсантъ Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

По данным агентства «МФД-Инфоцентр», в ходе торгов 10 сентября внебиржевой курс доллара опускался до отметки 83,94 руб./$ — минимума с 26 августа. Это на 1,13 руб. (1,3%) ниже значений закрытия среды. Локальный минимум обновил и биржевой курс юаня, который в ходе торгов Мосбиржи опустился ниже уровня 12,5 руб./CNY. В 18:00 он закрепился на отметке 12,4955 руб./CNY, потеряв с начала дня почти 17 коп. (1,3%).

Укреплению рубля способствует ожидаемое увеличение предложения валюты со стороны экспортеров из-за стремительного взлета цен на нефть после эскалации конфликта между хуситами и Саудовской Аравией с ОАЭ. В четверг цена ближайшего контракта нефти Brent впервые с начала мая поднялась выше уровня $105 за баррель, прибавив 9% с начала недели и около 23% с начала августа. Выше уровня $100 за баррель поднялись котировки техасской нефти WTI, прибавившие за шесть недель 18%. Цена на российскую нефть Urals поднялась в августе на 16%, до $60,72–69,72 за баррель, а в первую неделю сентября превысила $80 за баррель.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс доллара США к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: ЦБ РФ / по теме

Для валютного рынка ключевое значение имеют не пиковые уровни, а средние значения. По данным Центра ценовых индексов, в начале сентября средние экспортные цены на российскую нефть выросли с $66,7 до $74,5 за баррель в среднем за август. «С учетом временного лага в полтора-два месяца между изменением экспортных цен и поступлением средств на валютный рынок, ближе к середине ноября нельзя исключить дополнительной поддержки рубля»,— отмечает главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. В сентябре, по оценке руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, крупнейшие экспортеры будут продавать валютную выручку, которая сформировалась исходя из средней цены нефти в июле—августе (около 6 тыс. руб. за баррель), в объеме $4 млрд.

Вдобавок к этому после сезонного роста импорт, вероятно, перешел к снижению, чему, как считает Павел Бирюков, могло способствовать сильное ослабление рубля, произошедшее в августе.

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Снизился спрос на валюту и со стороны населения — в связи с завершением основного периода отпусков. Стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров обращает внимание и на то, что в последние несколько дней спекулянты довольно сильно уменьшили объем нетто-позиции, ставя на укрепление рубля. По данным Мосбиржи, во вторник и среду физлица закрыли 1,5 млн длинных контрактов и увеличили короткую позицию на 800 тыс. контрактов. «Участники рынка понимают, что через один-два месяца экспортные продажи вырастут, и уже сейчас продают валюту (на споте и через фьючерсы)»,— отмечает господин Еуров.

Среди основных факторов поддержки рубля аналитики выделяют новости вокруг российско-украинского конфликта.

В сентябре представители США активизировали переговоры с РФ: 5 сентября прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а через несколько дней Владимир Путин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом. «Возобновление переговоров повышает шансы на деэскалацию и заключение мирного соглашения, что позволит рублю сократить внешнеполитическую премию за риск»,— поясняет Владимир Евстифеев.

Влияния от пятничного заседания Банка России по ключевой ставке, на котором ожидается ее сохранение на уровне 14%, аналитики не ждут. Этот сценарий, как отмечает Павел Бирюков, уже учтен рынком в текущем курсе. «Более заметная реакция возможна в случае отклонения решения или сигналов ЦБ от ожиданий рынка: более жесткая позиция способна усилить поддержку рубля, тогда как сигналы о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики могут оказать давление на него»,— отмечает господин Бирюков. Оставшуюся часть сентября, по мнению Владимира Евстифеева, курс доллара останется в диапазоне 81–86 руб./$.

Виталий Гайдаев