Минфин поддержал доллар

Внебиржевой курс доллара взлетел почти на 2% и закрепился выше 85 руб./$, биржевой курс юаня приблизился к 13 руб. /CNY. Так участники рынка отреагировали на решение Минфина резко увеличить покупку валюты. По оценке экспертов, с учетом высоких рублевых ставок и притока валютной выручки, в том числе для уплаты налога на дополнительный доход, в октябре курс доллара будет оставаться в широком диапазоне 82–87 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным агентства «МФД-Инфоцентр», в ходе торгов 5 октября внебиржевой курс доллара поднимался до отметки 85,37 руб./$ — максимума с 10 сентября. Это на 1,57 руб. (1,9%) выше значений закрытия пятницы. Локальный максимум обновил и биржевой курс юаня. В ходе торгов на Московской бирже он поднимался до 12,77 руб./CNY, максимального значения с 9 сентября.

Обновление локальных максимумов сопровождалось возросшей активностью инвесторов. За час до закрытия биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» объем торгов составил 14,2 млрд CNY (около 180 млрд руб.), что на 24% выше среднедневного значения в сентябре. При этом в начале месяца активность традиционно более низкая из-за сокращения операций экспортерами. Вдобавок к этому на этой неделе в Китае длинные выходные, а потому активность импортеров также традиционно более низкая.

Взлет курса и высокая активность были спровоцированы публикацией Минфином параметров операций в рамках бюджетного правила. С 7 октября по 6 ноября министерство направит на покупку валюты и золота 279,4 млрд руб., по 12,7 млрд руб. в день. С учетом корректировок Банка России фактические операции составят 12,12 млрд руб. против символических 1,92 млрд руб. в сентябре. Как отмечает старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют аналитической компании «Эйлер» Виталий Наумов, за 40 минут после объявления оборот юанем составил 3,4 млрд CNY, что в 2,5 раза выше результата за тот же период времени после сентябрьского объявления.

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Резкое увеличение объемов операций ЦБ в интересах Минфина на валютном рынке в целом было ожидаемым участниками рынка. Ключевой причиной для этого стало резкое повышение стоимости нефти на мировом рынке на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке (см. “Ъ” от 15 сентября). В таких условиях средняя стоимость Urals по итогам сентября составила $92 за баррель, что на 37% выше результата августа.

В итоге Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре на сумму 289 млрд руб. В таких условиях главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев оценивал объем покупок валюты Минфином в размере 9–11 млрд руб.

Таким образом Банк России компенсирует большую часть валютной выручки, которая должна поступить в октябре. По оценке Виталия Наумова, при стабильных физических объемах экспорта и конвертации 80% дополнительной выручки прирост продаж валюты относительно сентября составит $4 млрд. «Учитывая объявленные Минфином параметры, компенсация достигнет около 80% роста валютной выручки»,— отмечает господин Наумов.

Нелинейность поступления внешней выручки и регулярность покупок валюты в рамках бюджетного правила неизбежно усилят волатильность валютного рынка, считает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Однако ближе к концу месяца влияние продаж валютной выручки вырастет в связи с подготовкой компаний к уплате налогов. Тем более, как отмечает Михаил Васильев, в октябре компаниям нужно будет платить квартальный налог на дополнительный доход и под это придется увеличивать продажи выручки.

В ближайшие недели поддержку рублю может оказать заседание Банка России, от которого аналитики ждут сохранения ставки. «Высокая стоимость займов в рублях и сложность с их привлечением в условиях структурного дефицита могут привести к тому, что экспортеры не будут придерживать часть валюты, как это было ранее. Умеренный дефицит рублевой ликвидности создает предпосылки к продаже валютной выручки в полном объеме»,— ожидает Владимир Евстифеев. В свою очередь, объем импорта в октябре может остаться на повышенном уровне. По словам Михаила Васильева, импортеры в условиях длинных лагов могут наращивать закупки для высокого предновогоднего сезона. Поэтому в этом месяце он допускает колебания курса доллара в широком диапазоне — 82–87 руб./$.

Виталий Гайдаев