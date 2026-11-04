Юань поработал без праздников

С одной стороны, компании сократят продажу валюты под уплату дивидендов, с другой — вырастет ее реализация под выплаты по валютным и квазивалютным облигациям. По оценке Виталия Наумова, суммарный объем погашений таких долговых инструментов составит $2 млрд (в эквиваленте), сопоставимые выплаты могут произойти и в рамках оферт. Должны вырасти и операции в рамках бюджетного правила в связи с ростом средней цены на нефть в октябре до $101,5 за баррель. По оценке стратега по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никиты Еурова, объем покупок валюты Минфином в ноябре составит 300–350 млрд руб. (в октябре — более 279 млрд руб.), а в случае снижения демпферных выплат будет еще больше.