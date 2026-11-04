Юань поработал без праздников
Налоги и дивиденды обеспечили высокий объем операций с китайской валютой
В октябре объем биржевых торгов юанем составил почти 3,1 трлн руб., превысив показатель аналогичного периода 2025 года на 16,6%. Высокой активности не помешали длительные выходные в Китае, которые традиционно ведут к низкому спросу на валюту со стороны импортеров. Активность поддерживалась экспортерами, которые платили квартальные налоги и готовили ликвидность под выплату дивидендов. Помимо этого, Банк России выкупил в октябре валюту более чем на 215 млрд руб.
Длительные выходные в Китае, наступившие 1–7 октября и связанные с празднованием Дня образования КНР, не привели к заметному снижению активности биржевых торгов юанем. За эту неделю, согласно оценке “Ъ”, суммарный объем торгов китайской валютой с расчетом «завтра» составил 807 млрд руб. (более 161 млрд руб. в день). В предшествующем месяце среднедневной объем операций составил около 150 млрд руб. (см. “Ъ” от 7 октября). Всего за минувший месяц объем торгов составил почти 3,1 трлн руб., превысив результаты аналогичного периода 2025 года на 16,6%. Однако до исторического максимума, установленного в сентябре, показатель не дотянул 7%.
Выходные в Китае обычно приводят к снижению биржевой активности в России, но более существенному, чем в этом году.
Например, в 2025 году с 1 по 8 октября среднедневной объем торгов китайской валютой на Московской бирже составил около 87 млрд руб., тогда как в сентябре показатель превышал 101 млрд руб. В 2024 году падение было более существенным — с 99,6 млрд руб. до 60,3 млрд. Основная причина такого снижения — в меньшей активности китайских импортеров, которые на время праздников уходят на каникулы и не торгуют валютой на бирже.
В этом году снижение активности импортеров с лихвой было компенсировано более высокой активностью экспортеров в связи с ростом валютной выручки и подготовкой к выплате более высокого квартального налога.
В сентябре средняя цена российской нефти Urals составила $92 за баррель, на 37% превысив показатель августа. Как отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, в таких условиях экспортеры могли продать в октябре валюту на эквивалент $5–5,5 млрд, более чем в два раза выше показателя сентября.
Вдобавок к этому в октябре прошли отсечки по выплате дивидендов у ряда крупных экспортеров. В частности, «Татнефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК, «Норильский никель» планируют выплатить акционерам более 400 млрд руб. (см. “Ъ” от 7 сентября). Это означает, что фактический объем реализованной валюты экспортерами может быть выше, чем необходимо компаниям для уплаты октябрьских налогов. По оценке старшего стратега по рынкам облигаций, ставок и валют аналитической компании «Эйлер» Виталия Наумова, общая сумма конвертаций под дивиденды могла составить около 386 млрд руб. В дополнение к этому Банк России в рамках бюджетного правила потратил на приобретение валюты более 215 млрд руб. против 69 млрд руб. месяцем ранее.
Участники рынка ожидают, что в ноябре объемы биржевых торгов валютой останутся на высоком уровне, даже несмотря на меньшее число рабочих дней.
С одной стороны, компании сократят продажу валюты под уплату дивидендов, с другой — вырастет ее реализация под выплаты по валютным и квазивалютным облигациям. По оценке Виталия Наумова, суммарный объем погашений таких долговых инструментов составит $2 млрд (в эквиваленте), сопоставимые выплаты могут произойти и в рамках оферт. Должны вырасти и операции в рамках бюджетного правила в связи с ростом средней цены на нефть в октябре до $101,5 за баррель. По оценке стратега по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никиты Еурова, объем покупок валюты Минфином в ноябре составит 300–350 млрд руб. (в октябре — более 279 млрд руб.), а в случае снижения демпферных выплат будет еще больше.
Сокращение биржевых объемов торгов юанем может произойти из-за роста продажи валюты экспортерами на внебиржевом рынке. «Иногда экспортеры выступают в роли платежного агента, продавая валюту импортерам напрямую. Поэтому обороты на бирже могут не до конца отражать их активность»,— поясняет господин Еуров. В связи с изменением структуры рынка и большим объемом покупок валюты Минфином аналитики ждут сохранения высокой волатильности курсов. Владимир Евстифеев допускает движение курса доллара в диапазоне 80–85 руб./$ в отсутствие геополитических потрясений.