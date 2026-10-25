Рост предложения валюты поддерживает рубль
Мониторинг внешних условий
Повышение экспортных цен и предстоящие налоговые платежи создали условия для укрепления рубля в октябре, следует из обзора Газпромбанка (ГПБ) «Внешний сектор: предложение валюты растет». В сентябре продажи валюты экспортерами увеличились на $4,9 млрд к августу, до $23,7 млрд. Однако большую часть этого прироста поглотило увеличение покупок нефинансовыми компаниями — на $4,5 млрд, до $17,3 млрд. Дополнительно поддержало рубль сокращение чистых покупок валюты ЦБ и Минфином. К концу сентября курс юаня снизился на 1,2% относительно конца августа, до 12,58 руб., хотя в среднем за месяц рубль еще слабел.
На этом фоне в сентябре продажи валюты крупнейшими экспортерами, за которыми отдельно следит ЦБ, сократились на $0,3 млрд к августу, до $2,1 млрд, минимума с 2022 года. Аналитики ГПБ допускают, что часть выручки крупнейших компаний может конвертироваться через посредников и не учитывается в показателе. В октябре предложение валюты, по оценке банка, поддержат поступления от подорожавшего экспорта и уплата квартального налога на допдоход. Налоги могут увеличить поступления в бюджет до 0,8–1 трлн руб. против 0,5 трлн руб. в сентябре, повышая потребность экспортеров в рублях.
При этом ценовые условия для экспорта благоприятны. На 16 октября сырьевой индекс Центра ценовых индексов составил 104,28 пункта при базе января 2022 года в 100 пунктов, что выше апрельского максимума в 102,7 пункта. В Центре экономического прогнозирования ГПБ, однако, обращают внимание на то, что весной дорожало много экспортных товаров, а сейчас рост сосредоточен преимущественно в нефтегазовом секторе. По расчетам центра, валютные интервенции в среднем сглаживают две трети изменений цен нефтегазового экспорта. Поэтому индекс с поправкой на операции по бюджетному правилу остается заметно ниже апрельских уровней (см. график).
В октябре покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, по оценке ГПБ, увеличиваются на $2,3 млрд к сентябрю, частично компенсируя рост ее предложения экспортерами. Ограничить укрепление рубля может и сезонное восстановление спроса импортеров. В обзоре ГПБ допускается временное укрепление курса до 81–83 руб./$ к концу октября. ЦЭП ГПБ оценивает пространство для укрепления до уровней вблизи 80 руб./$. Повторения весеннего движения к 70 руб./$ эти оценки не предполагают. На конец года авторы обзора ожидают курс 86–89 руб./$.
Газета «Коммерсантъ» №198/Пот 26.10.2026, стр. 2