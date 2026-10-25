Рост предложения валюты поддерживает рубль

На этом фоне в сентябре продажи валюты крупнейшими экспортерами, за которыми отдельно следит ЦБ, сократились на $0,3 млрд к августу, до $2,1 млрд, минимума с 2022 года. Аналитики ГПБ допускают, что часть выручки крупнейших компаний может конвертироваться через посредников и не учитывается в показателе. В октябре предложение валюты, по оценке банка, поддержат поступления от подорожавшего экспорта и уплата квартального налога на допдоход. Налоги могут увеличить поступления в бюджет до 0,8–1 трлн руб. против 0,5 трлн руб. в сентябре, повышая потребность экспортеров в рублях.