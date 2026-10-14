Рубль в зоне турбулентности

Это сейчас особенно беспокоит ЦБ, поскольку ослабление курса – это проинфляционный фактор. Если мы говорим про такое структурное ослабление, потому что все-таки изменение параметра бюджетного правила – это достаточно устойчивый компонент. Это действительно подразумевает, что на горизонте год значит рынок будет в таком новом равновесии, как бы в условиях более низкой цены на нефть».