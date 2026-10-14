Рубль в зоне турбулентности
Как параметры бюджетного правила повлияют на курс российской валюты в 2027 году
Рубль в 2027 году будет более волатильным, чем в последние полтора года. Об этом заявил заместителя председателя Банка России Алексей Заботкин. Причина в снижении базовой цены нефти в бюджетном правиле. Собеседники “Ъ FM” скорее ожидают, что диапазон курса сместится в сторону более слабого рубля.
Сейчас цена отсечения составляет $59 за баррель. С 2027 года власти снизят её сразу до $50. Если нефть продается дороже этого уровня, Минфин на дополнительные доходы докупает валюту и золото в Фонд национального благосостояния. Само бюджетное правило вводилось для сглаживания скачков нефтяных котировок на валютный курс. Пока котировки остаются на текущих уровнях, снижение цены отсечения означает ослабление российской валюты примерно на 5 руб. к доллару, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:
«В следующем году валютный рынок, согласно новым параметрам бюджетного правила, должен перестроиться на равновесие $50 за баррель. Это с точки зрения курса, к которому рынок должен стремиться, означает ослабление рубля приблизительно на 5 руб. к доллару. Но это при прочих равных, если мы берем только этот фактор.
Фактически для рынка снижение цены отсечения эквивалентно снижению цены на нефть.
Другой вопрос, что мы не знаем, как другие факторы будут складываться. На мой взгляд, есть предпосылки ожидать, что импорт продолжит расти, снижение цены отсечения все-таки будет действительно сказываться в пользу более слабого курса рубля.
Это сейчас особенно беспокоит ЦБ, поскольку ослабление курса – это проинфляционный фактор. Если мы говорим про такое структурное ослабление, потому что все-таки изменение параметра бюджетного правила – это достаточно устойчивый компонент. Это действительно подразумевает, что на горизонте год значит рынок будет в таком новом равновесии, как бы в условиях более низкой цены на нефть».
В сентябрьском опросе ЦБ аналитики ухудшили прогноз курса на 2027 год до 88,8 руб. за доллар.
Бюджетное правило продолжит работать с временными лагами, и это может дополнительно давить на рубль, говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг:
«События, которые происходят вокруг Персидского залива, скорее предполагают, что на какое-то время цены на нефть будут достаточно высокими, в том числе и в начале 2027 года. Потом, если действительно каким-то образом поставки восстановятся, и цены могут достаточно сильно и быстро сократиться. Механизм бюджетного правила может иногда не успевать за трансформацией.
Что-то подобное мы наблюдали и весной этого года, когда Министерство финансов вынуждено было продавать валюту и золото, потом цены резко выросли, и ведомство ввело мораторий. Сейчас, я так понимаю, на 2027 год такого механизма не предполагается, поэтому в какие-то моменты операции Минфина будут идти с некоторым лагом. Это может создавать или избыточное давление на рубль, или избыточное давление на иностранную валюту – на юань, на доллар.
Пока достаточно небольшие объемы операций ежедневные, но они исходят из тех цен, которые были зафиксированы в августе, в сентябре, а сейчас цены значительно выше. С ноября, наверное, увеличатся объемы этих операций. Пока мы видим, что рынок вообще реагирует на более высокие уровни нефтяных цен. Немножко стабилизировался у нас, наверное, импорт, но операции Минфина и их рост постепенно все-таки к концу года будут толкать рубль к более слабым значениям».
На среду Центробанк оставил официальный курс доллара ниже 84 руб. Евро ниже 94 руб. Юань потерял еще три копейки и снизился до 12,5 руб.