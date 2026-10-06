Банк России поднял курс доллара выше 85 рублей впервые с сентября
Официальный курс доллара Центробанка на 7 октября установлен на уровне 85,71 руб. Это на 78 копеек больше, чем днем ранее. Это следует из информации на сайте Банка России.
Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.
В предыдущий раз курс доллара поднимался выше отметки в 85 руб. около месяца назад — 10 сентября. Курс евро увеличился на 69,6 копейки — до 96,03 руб. Курс юаня подорожал на 14,9 копейки — до 12,7 руб.
Официальный курс Банка России рассчитывается по объединенным данным биржевого и внебиржевого сегментов, поэтому отражает не одну отдельную котировку, а совокупное движение валютного рынка. Этот показатель используется не только как справочный: по нему рассчитываются некоторые финансовые инструменты, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.
В конце сентября Банк России связывал ослабление рубля с сокращением продаж валюты на фоне снижения цен на российскую нефть в июне и июле. В ноябре 2024 года регулятор также называл среди факторов снижение экспорта и рост импорта, поэтому отдельное изменение официального курса само по себе не позволяет судить о длительности движения.