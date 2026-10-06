Банк России поднял курс доллара выше 85 рублей впервые с сентября

Официальный курс доллара Центробанка на 7 октября установлен на уровне 85,71 руб. Это на 78 копеек больше, чем днем ранее. Это следует из информации на сайте Банка России.

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В предыдущий раз курс доллара поднимался выше отметки в 85 руб. около месяца назад — 10 сентября. Курс евро увеличился на 69,6 копейки — до 96,03 руб. Курс юаня подорожал на 14,9 копейки — до 12,7 руб.