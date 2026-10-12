Рубль разогрелся на дизеле

Однако из-за временного лага в один-полтора месяца между реализацией сырья и поступлением средств на валютный рынок лишь во второй половине ноября экспортеры начнут ее реализовывать. В этой связи текущее укрепление происходит авансом. С осторожностью участники рынка высказываются и об устойчивости геополитического фона. «Заявления властей США имеют тенденцию к резким изменениям, поэтому нельзя быть уверенным, что ситуация не может диаметрально развернуться в любое время»,— предупреждает Владимир Евстифеев. Поэтому в ближайшие дни он ждет колебания курса доллара в широком диапазоне 82–87 руб./$, при этом исключает снижение к нижней границе диапазона. Тем более что с конца минувшей недели Банк России начал покупать валюту в объеме 12,1 млрд руб. в день.