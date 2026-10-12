Рубль разогрелся на дизеле
Курс доллара опустился ниже 84 руб./$
12.10.2026, 19:58
Договоренности президентов России и США о поставках дизельного топлива привели к резкому укреплению рубля. Внебиржевой курс доллара опустился на 1,2% и вернулся ниже 84 руб./$, биржевой курс юаня опустился ниже 12,5 руб./CNY. Более значимому снижению препятствует то, что валюта от продажи топлива на внешний рынок начнет поступать лишь в ноябре, а Банк России возобновил ее выкуп. Более устойчивое укрепление национальной валюты аналитики ждут ближе к концу месяца, когда экспортеры начнут готовиться к уплате налогов.
Новую неделю рубль начал с уверенного укрепления позиций против ведущих мировых валют. По данным «МФД-Инфоцентр», в самом начале дня курс доллара опускался до отметки 83,71 руб./$, что на 1,39 руб. (1,6%) ниже значений закрытия пятницы. В последующие часы курс отыграл часть позиций и к 18:00 закрепился возле отметки 83,97 руб./$. Курс юаня на торгах Московской биржи опускался ниже 12,5 руб./CNY на 18 коп. (1,4%). В результате падения курсы вернулись на значения, предшествовавшие объявлению Минфином о росте объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила (см. “Ъ” от 6 октября).
Главным драйвером укрепления рубля стали итоги пятничного телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. В ходе переговоров лидеры двух стран договорились о поставках российского дизельного топлива (см. “Ъ” от 10 октября). В рамках сделки Россия немедленно поставит 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн — в ноябре и 1 млн тонн — в декабре. В дальнейшем поставки могут вырасти еще на 3 млн тонн. Для выполнения договоренностей Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. В свою очередь, правительство РФ объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на его экспорт.
Дизельная сделка между Россией и США улучшает внешнеполитические ожидания участников рынка, а также позволяет рассчитывать на дополнительные доходы бюджета в свете лицензии OFAC, отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
С учетом средней цены на дизель на мировом рынке на уровне $1,5 тыс. за тонну в рамках первой части сделки Россия может заработать $2,7 млрд, еще около $4,5 млрд — по второй части.
Однако из-за временного лага в один-полтора месяца между реализацией сырья и поступлением средств на валютный рынок лишь во второй половине ноября экспортеры начнут ее реализовывать. В этой связи текущее укрепление происходит авансом. С осторожностью участники рынка высказываются и об устойчивости геополитического фона. «Заявления властей США имеют тенденцию к резким изменениям, поэтому нельзя быть уверенным, что ситуация не может диаметрально развернуться в любое время»,— предупреждает Владимир Евстифеев. Поэтому в ближайшие дни он ждет колебания курса доллара в широком диапазоне 82–87 руб./$, при этом исключает снижение к нижней границе диапазона. Тем более что с конца минувшей недели Банк России начал покупать валюту в объеме 12,1 млрд руб. в день.
Более устойчивый рост возможен только в случае новых договоренностей между двумя странами. В противном случае укрепить позиции рублю поможет приближение налогового периода, под который экспортеры традиционно увеличивают объем реализуемой валюты, в том числе в связи высокими ценами на нефть. В сентябре стоимость нефти Urals выросла на 37%, до $92 за баррель. Аналитики ПСБ ждут двукратный рост объема налоговых отчислений со стороны нефтегазового сектора — до 1 трлн руб. «Рост будет сформирован как за счет благоприятной ценовой конъюнктуры, так и в связи с необходимостью уплаты квартального налога на дополнительный доход. В результате в преддверии налогового периода вероятно существенное наращивание предложения иностранной валюты со стороны экспортеров»,— ожидает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. Ближе к концу месяца он не исключает снижение курса доллара в нижнюю половину диапазона 80–85 руб./$.