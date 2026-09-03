Оферты играют сбор

В августе объем биржевых торгов юанем с поставкой «завтра» достиг 2,8 трлн руб., на 70% превысив результат годовой давности. В этот период стремительно выросли и курсы ведущих валют. Во многом такая ситуация определялась выходом на оферту крупных эмитентов с квазивалютными облигационными выпусками, которые привели к росту спроса на валюты со стороны банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Yu / AP Фото: Vincent Yu / AP

По оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, в августе объем торгов юанем с расчетом «завтра» составил 2,8 трлн руб. Этот результат на 6% превысил показатель июля и более чем на 70% — аналогичного периода 2025 года. В целом объем минувшего месяца стал третьим за все время наблюдений. За счет меньшего числа торговых сессий среднедневной объем торгов за месяц вырос на 15,7%, до 133,4 млрд руб. Выше в этом году средний показатель был лишь в марте (144,5 млрд руб.), когда и общий результат был рекордным (3,2 трлн руб.).

Сложившаяся на рынке ситуация интересна тем, что происходила при низкой активности экспортеров. По оценке руководителя направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимира Евстифеева, в августе крупнейшие участники ВЭД продали валюту на $2,5 млрд. Этот результат был на $0,3 млрд больше, чем в июле, однако в 2,5–5 раз меньше, чем в этом месяц в предыдущие два года. Ключевой причиной стали невысокие цены на нефть, сложившиеся на рынке в начале лета. По оценке Минэкономразвития, средняя цена Urals в июне составила $63,52 за баррель, в июле — $59,6 за баррель, тогда как в мае превышала $86,5 за баррель.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс юаня к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Мосбиржа / по теме

Аномально высокая активность в августе может быть связана с сочетанием нескольких причин. Старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют аналитической компании «Эйлер» Виталий Наумов считает, что важным фактором роста активности стали оферты по квазивалютным облигациям крупных эмитентов. Крупными держателями таких бумаг традиционно являются банки, которые обязаны регулировать собственную открытую валютную позицию. «И если они несут квазивалютную (которая считается валютным активом) бумагу к оферте, значит, им нужен какой-то альтернативный валютный актив»,— отмечает господин Наумов.

Согласно сайту раскрытия информации, 21 августа ГМК «Норильский никель» сообщила о выкупе 95,5% выпуска, объем которого составлял $500 млн. «Роснефть» с 28 августа по 1 сентября принимала заявки на выкуп по оферте выпуска объемом 15 млрд CNY. Результаты будут объявлены 4 сентября, но участники рынка допускают, что может повториться ситуация полугодовой давности. В марте нефтяная компания проводила оферту по другому выпуску на 15 млрд CNY и к выкупу было предъявлено 95% выпуска. В том месяце также отмечался дефицит юаней, приведший к росту ставок по китайской валюте, взлету ее курса и объемов биржевых торгов (см. “Ъ” от 20 марта).

В отчетный период произошел сильный рост курса юаня, по итогам месяца его среднее значение выросло на 7,8%, до 12,4 руб./CNY. И этот подъем курса привлек и внимание спекулянтов, что способствовало росту объемов торгов.

По словам руководителя департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никиты Силкина, в минувшем месяце количество клиентов—физических лиц, которые совершили сделку с юанем, выросло на 35% по сравнению с июлем. «Заметное движение цены всегда сопровождается ростом спекулятивной активности»,— отмечает он. Кроме того, по словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, произошел рост объемов импорта, в том числе топлива, оборудования для ремонта НПЗ и другой инфраструктуры.

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В сентябре, несмотря на рост деловой активности, объемы торгов юанем снизятся, считают аналитики. Как отмечает Виталий Наумов, этому будет способствовать сокращение объема оферт квазивалютных облигаций, который оценивается максимум в $1,2 млрд. Вдобавок к этому Минфин сокращает покупку валюты в рамках бюджетного правила — с 5,9 млрд до 1,9 млрд руб. в день.

Вместе с тем ожидается увеличение предложения валюты экспортерами на фоне роста стоимости нефти. По оценке Владимира Евстифеева, в сентябре-октябре объем реализации экспортной выручки вырастет до $3,5–4 млрд в месяц. «С учетом ожидаемой сезонной активизации импортных сделок, а также предположения, что бюджетное правило значительно стерилизует приток валюты в страну, курс доллара останется в диапазоне 85–90 руб./$»,— оценивает эксперт.

Виталий Гайдаев