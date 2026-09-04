Созвездие цифровых валют БРИКС

Комиссии при зарубежных поездках могут достигать 40% из-за многоступенчатой конвертации валют. Доллар и SWIFT все чаще выступают инструментом внешнеполитического давления (свежий пример — санкции Минфина США против филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ за трансакции, связанные с Ираном). В этих условиях альтернативная финансовая система БРИКС становится реальным механизмом защиты платежных операций и сокращения издержек. По оценке ВЭБ.РФ, цифровые валюты и расчеты в национальных валютах заметно уменьшают число посредников: для людей это означает более выгодный обмен, для компаний — быстрые и предсказуемые трансграничные платежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Панова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Виктория Панова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С сентября в России начнется внедрение цифрового рубля. Процесс стоит рассматривать как один из элементов масштабной трансформации глобальной финансовой системы. В современных условиях ключевое значение приобретают три фактора: обеспечение экономического суверенитета, повышение устойчивости расчетов и расширение доступа к финансовым услугам. В рамках БРИКС тема CBDC (Central Bank Digital Currency — цифровая валюта центробанков) давно вышла за рамки технологий, сегодня это вопрос взаимного доверия и совместимости стран с разными экономическими моделями. При разных темпах цифровизации денег общий вектор ясен: объединение формирует собственные платежные механизмы.

Россия в этом процессе опирается на опыт партнеров по БРИКС и одновременно решает те же системные задачи, с которыми сталкиваются все участники рынка CBDC.

Бразилия: прагматичный отказ от блокчейна Опыт Бразилии демонстрирует важный урок о пределах технологического оптимизма: не всякая передовая технология подходит для платежной системы. При тестировании цифрового реала (Drex) ставка делалась на блокчейн и децентрализованную архитектуру. Однако на практике одновременно обеспечить конфиденциальность, масштабируемость и программируемость инструмента не получалось. Достижение высоких показателей по всем трем параметрам одновременно на блокчейне технически недостижимо: усиление одного из них неизбежно влечет за собой компромиссы по остальным. Это породило так называемую трилемму Drex. В ноябре 2025 года ЦБ Бразилии принял решение исключить блокчейн-компонент из первой версии цифрового реала. В фокусе регулятора оказались прикладные задачи, в частности упрощение процедур управления залогом и согласования кредитных гарантий в рамках централизованной архитектуры (один регулятор, а не распределенная сеть, как в блокчейне). Параллельно велась отработка сценариев работы без доступа к сети — одним из полигонов стал город Сан-Себастьян-да-Боа-Виста (население около 25 тыс. человек). Для России с учетом протяженности территории и значительной доли удаленных населенных пунктов этот опыт имеет особую ценность. Офлайн-платежи в таких реалиях — необходимое условие финансовой доступности и вовлечения населения в платежную систему.

Индия: программируемость как инструмент контроля и эффективности Индия последовательно развивает функциональность цифровой рупии, делая ставку на программируемость и адресность платежей. К настоящему моменту число пользователей инструмента достигло 10 млн. Ключевая особенность подхода — целевое «окрашивание» средств: цифровые деньги выпускаются под конкретную задачу, что позволяет минимизировать риски их нецелевого использования. Наглядные примеры такой модели уже реализованы на практике. В штате Махараштра фермерам предоставляли субсидию через цифровой кошелек: она покрывала 80% стоимости ирригационного оборудования, однако расходовать средства разрешалось исключительно у аккредитованных поставщиков. Еще один пилотный проект реализовал IndusInd Bank: он позволил фермерам проводить платежи за углеродные кредиты напрямую в цифровой рупии, минуя традиционные платежные системы. Параллельно Резервный банк Индии наращивает инфраструктуру для работы в условиях слабой цифровой связности. В фокусе — офлайн-решения на базе NFC и SMS, рассчитанные на регионы с нестабильным интернет-соединением. Логичным этапом этой работы стал официальный запуск офлайн-версии цифровой рупии в октябре 2025 года. Для повестки БРИКС такой опыт может лечь в основу совместных социальных инициатив, а также стать базой для трансграничных целевых выплат с учетом потребностей стран с разной степенью развития платежной инфраструктуры.

Индонезия: пилот в условиях архипелага Индонезия поэтапно реализует программу внедрения цифровой рупии (rupiah digital), охватывая как розничные, так и оптовые платежные сценарии; реализация программы рассчитана до 2030 года. Особое внимание — устойчивости трансакций в условиях слабой цифровой связности. Этот фактор имеет принципиальное значение для страны архипелага, где значительная часть территорий относится к категории удаленных. Определяющим направлением работы остается обеспечение бесшовной интеграции CBDC в действующую платежную экосистему. Речь идет о сопряжении цифровой валюты с единым QR-стандартом QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard). Этот стандарт позволяет проводить платежи по одному QR-коду через разные приложения — от электронных кошельков до банковских сервисов. Благодаря QRIS покупатель может расплатиться привычным способом вне зависимости от того, какой платежный инструмент использует, а для цифровой рупии такая интеграция становится естественным каналом входа в повседневные расчеты. Масштабирование проекта сталкивается с несколькими структурными ограничениями. Среди них — фрагментированность платежной инфраструктуры между островами, повышенные риски в сфере кибербезопасности, а также инерция пользовательских привычек: в нескольких регионах наличные по-прежнему выступают основным расчетным средством. С учетом этого Индонезия намерена осуществлять внедрение цифровой рупии поэтапно — реализация программы рассчитана до 2030 года.

Иран: тест в условиях жесткой блокады В 2024 году Иран приступил к пилотному внедрению цифрового риала, начав с ограниченного сценария: первыми доступ к инструменту получили жители и туристы острова Киш. Такой точечный запуск позволил протестировать технологию в реальных операционных условиях и выявить слабые места до масштабирования проекта. Техническая основа платформы Borna — разрешенный реестр (permissioned ledger) на базе Hyperledger Fabric. Особенность этой системы в том, что доступ к сети жестко регламентирован, его контролирует ЦБ, трансакции валидируют только уполномоченные участники. Такая модель дает регулятору полный контроль над эмиссией и защиту чувствительных данных — это особенно важно в условиях внешних ограничений, с какими сталкивается эта страна БРИКС. Иран системно прорабатывает варианты сопряжения собственных цифровых платежных механизмов с инфраструктурами дружественных стран с целью выстроить устойчивые расчетные цепочки вне традиционных глобальных каналов.

Китай: как превратить технологию в привычку Китай выстроил стратегию внедрения цифрового юаня (eCNY) с опорой на поведенческую экономику и национальные культурные коды. Популяризации CBDC во многом способствовали электронные «красные конверты» (хунбао) с цифровыми юанями — этот инструмент органично вписался в привычные социальные ритуалы. Традиционный красный конверт в китайской культуре — символ удачи: в него принято вкладывать деньги по случаю праздников и значимых событий. В цифровую эпоху этот ритуал получил новое прочтение: хунбао стали электронными, а их содержимое — цифровыми юанями. Эффект состоял также в том, что граждане воспринимали цифровой юань не как сложную технологическую новинку, а как знакомый культурный ритуал с дополнительной выгодой. Масштабы внедрения подтверждают результативность выбранной модели: открыто 230 млн персональных и 19 млн корпоративных кошельков, совокупный объем трансакций достиг 3,5 млрд операций на сумму 16,7 трлн юаней. С 2026 года в системе начисляется процентный доход — это дополнительно стимулирует использование CBDC. Для России китайский опыт задает значимый ориентир: успех цифрового рубля будет определяться не только его надежностью и безопасностью, но и способностью стать интуитивно понятным и мотивирующим инструментом для пользователей. Поведенческие стимулы, в том числе бонусы, кешбэк, бесшовная интеграция в привычные сервисы, могут стать решающим фактором массового принятия новой формы валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Саудовская Аравия и ОАЭ: трансграничные мосты Саудовская Аравия развивает Digital Riyal в первую очередь для оптовых расчетов (межбанковских и трансграничных). Важной вехой в этом направлении стал совместный с ОАЭ пилот Aber на базе Hyperledger Fabric, подтвердивший применимость технологических решений для оптовых CBDC. В настоящее время ЦБ Саудовской Аравии участвует в инициативе mBridge под эгидой Банка международных расчетов (BIS) — мультивалютной платформы для прямых трансграничных платежей без посредников и вне традиционной корреспондентской сети. Розничный контур цифрового риала пока не анонсируется, а доступ к инфраструктуре ограничен — им располагают ЦБ Саудовской Аравии, уполномоченные банки и участвующие иностранные центробанки. ОАЭ выстраивают гибридную модель цифровой валюты, охватывающую розничных пользователей, банки и трансграничные операции. Важными этапами становления CBDC в стране стали участие в совместном с Саудовской Аравией проекте Aber и в международной инициативе mBridge. Эти пилоты помогают отработать механизмы взаимодействия с другими центральными банками и протестировать совместимость национальных цифровых валют. Платформа цифрового дирхама создается в партнерстве с американскими G42 Cloud и R3, она поддерживает смарт-контракты, программируемые платежи и токенизированные активы — это позволяет автоматизировать сложные финансовые сценарии, например условные выплаты или расчеты по сделкам. Полноценный запуск розничного цифрового дирхама пока не объявлен. Власти тестируют концепцию, оценивают риски и добиваются совместимости с другими CBDC-платформами. Цель ОАЭ — укрепить статус международного финансового центра за счет быстрых и прозрачных расчетных решений.

Египет и Эфиопия: фундамент и осторожные шаги Египет готовит запуск цифрового фунта (e-pound) — ориентиром обозначен 2030 год. На текущем этапе Центральный банк страны переходит от теоретических проработок к практической проверке концепции и развивает сопутствующую цифровую инфраструктуру, в том числе систему электронной идентификации клиентов (eKYC). Цель проекта — расширить финансовую доступность (планируется 80 млн цифровых кошельков), сократить долю наличных расчетов и ограничить распространение частных криптовалют. Существенную роль играет сотрудничество с Народным банком Китая — оно позволяет учитывать отработанные практики и заранее купировать потенциальные риски. Эфиопия пока находится на ранней стадии проработки вопроса о внедрении CBDC. По данным на март 2026 года, Национальный банк Эфиопии проводит оценку целесообразности запуска цифровой валюты при экспертной поддержке МВФ и Всемирного банка. График пилотного запуска не утвержден. Инициатива интегрирована в комплекс экономических реформ и призвана повысить уровень финансовой доступности (сегодня свыше 80 млн взрослых жителей страны не имеют банковских счетов), оптимизировать социальные выплаты, в том числе в рамках Программы производственной социальной защиты (PSNP), охватывающей 8 млн получателей, а также создать потенциал для улучшения трансграничных операций.

ЮАР: оптовые CBDC и трансграничные проекты Южно-Африканский резервный банк не считает целесообразным запуск розничной цифровой валюты для массового сегмента даже с учетом того, что порядка 16% взрослого населения страны не имеет банковского счета. Приоритет — оптовые CBDC: модернизация межбанковской инфраструктуры и повышение эффективности крупных платежей. Такой подход продиктован прагматичной оценкой реальных потребностей финансового рынка ЮАР. Республика активно вовлечена в международные пилотные инициативы, где тестируются механизмы взаимодействия различных CBDC и сценарии токенизации активов. ЮАР развивает собственный пилот Khokha и состоит в проекте Dunbar, в котором помимо Резервного банка Южной Африки участвуют Резервный банк Австралии, Центральный банк Малайзии и Валютное управление Сингапура. Даже при отсутствии фокуса на розничных цифровых валютах подход ЮАР представляет для БРИКС стратегическую ценность: ключевым вкладом становится развитие инфраструктуры межбанковских и внешнеторговых операций.

Риски и меры: что важно учесть при внедрении Киберугрозы усиливаются из-за концентрации активов на единой платформе ЦБ; существенную долю угроз формируют действия пользователей (фишинг, компрометация учетных записей). Поэтому наряду с защитой инфраструктуры необходима работа по повышению цифровой грамотности. Люди могут остаться без доступа к финансовым услугам в регионах со слабым покрытием связи. Решением служат офлайн-режимы — их тестирование в Бразилии, Индии и Индонезии подтверждает востребованность такого механизма. Для банков переход на цифровые кошельки чреват сокращением ресурсной базы, ростом стоимости фондирования, снижением комиссионных доходов и необходимостью перестройки бизнес-моделей. Бизнесу потребуется модернизация ИТ-инфраструктуры и обучение персонала, гражданам — адаптация к формату без начисления процентов, кешбэка, кредитных и депозитных опций. Социальные риски кроются в опасениях по поводу усиления контроля. Особенно уязвимыми могут оказаться люди с низкой цифровой грамотностью, в первую очередь пожилые. Правовое регулирование еще дорабатывается, из-за чего разрешение спорных ситуаций может быть затруднено. Важно не воспринимать эти барьеры как непреодолимые. Нужно гармонизировать стандарты интероперабельности (чтобы системы разных стран «понимали» друг друга), решить вопросы конвертации, обеспечить кибербезопасность, согласовать регуляторные подходы. Важно учитывать и геополитический фактор: не все участники могут быть одинаково открыты к усилению роли валюты конкретной страны в общей системе. Успешная интеграция цифровых валют в международные расчеты зависит в том числе от политической воли: нужно найти точки соприкосновения, чтобы выработать общие правила игры и последовательно их внедрять, шаг за шагом настраивая взаимодействие. Опыт стран БРИКС дает набор уже апробированных решений, их можно брать за основу при выстраивании собственной платежной инфраструктуры. Для России такие наработки особенно актуальны сразу по нескольким причинам. Во-первых, совместимые с партнерами по БРИКС расчетные контуры снижают зависимость от внешних платежных систем и укрепляют финансовый суверенитет. Во-вторых, элементы CBDC повышают внутреннюю эффективность: позволяют наладить адресные выплаты, контролировать целевое использование средств и сократить административные издержки. Наконец, продвигая общие стандарты, Россия участвует в формировании новой архитектуры международных расчетов и заодно укрепляет в ней свои позиции.

Виктория Панова, руководитель экспертного совета БРИКС—Россия, шерпа России в «Женской двадцатке» (W20)