Доллар придавило пошлинами
Торговые войны могут привести к укреплению американской валюты
Повышение импортных пошлин США может привести к укреплению доллара, следует из исследовательской работы, опубликованной на платформе Oxford Academic. Такой результат будет противоречить целям политики торгового протекционизма Дональда Трампа, который рассчитывает защитить американских производителей от иностранной конкуренции и одновременно добиться ослабления доллара для облегчения им вывода товаров США на зарубежные рынки. Как показало исследование, тарифные войны не лучший способ совместить решение этих двух задач.
Повышение средневзвешенной импортной пошлины на один процентный пункт при относительно предсказуемой торговой политике властей США может привести к тому, что номинальный эффективный курс доллара (к корзине валют торговых партнеров) в течение пяти кварталов укрепится на 8–9%. Реальный курс доллара, учитывающий различия в инфляции между странами, вырастает на 6–7%. К таким выводам пришли экономисты Альфонсо Мерендино из Гарвардского университета (США) и Томмазо Моначелли из Университета Боккони (Италия) в работе «Импортные пошлины, неопределенность и валютный курс», опубликованной на академической платформе Oxford Academic (входит в состав Оксфордского университета).
Укрепление доллара исследователи объясняют тем, что спрос на иностранную валюту после увеличения импортных пошлин в США снижается: зарубежные производители переносят рост тарифов в цены, товары дорожают, их закупки снижаются, и импортерам требуется меньше иностранной валюты для оплаты поставок. Одновременно рост цен на импорт разгоняет инфляцию, что побуждает Федеральную резервную систему ужесточать денежно-кредитную политику. Долларовые активы становятся привлекательнее для инвесторов, что также способствует укреплению американской валюты.
Между тем Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что слабый доллар нужен Штатам: это делает американские товары дешевле для зарубежных покупателей и поддерживает рост американского экспорта. Пошлины призваны защитить производителей в США от иностранной конкуренции, однако, ограничивая импорт, Вашингтон создает условия для укрепления доллара, которое может осложнить американским компаниям продажи за рубежом. То есть, защищая производителей от иностранных конкурентов на внутреннем рынке, Вашингтон может ухудшить их положение на внешнем. По расчетам исследователей, через три квартала после тарифного шока дефицит торгового баланса США будет не сокращаться, а увеличиваться примерно на один процентный пункт ВВП.
При этом опыт первой торговой войны США и Китая показал, что ограничение импорта необязательно приводит к его замещению американской продукцией.
Как следует из работы Национального бюро экономических исследований США (NBER), пошлины 2018–2019 годов не привели к обещанному расширению производства внутри страны. Американские компании стали меньше закупать в Китае, но переключились не на местных производителей, а на поставщиков из Мексики, Вьетнама и других стран. Зависимость от китайских комплектующих при этом сохранилась: их продолжили использовать при сборке товаров за пределами КНР.
В опубликованном на Oxford Academic исследовании обнаруживается сценарий, при котором пошлины все-таки ослабляют доллар — для этого торговая политика должна стать «достаточно непредсказуемой». Если компании и инвесторы не понимают, как долго будут действовать торговые ограничения, примерно через пять кварталов номинальный курс доллара снижается на 9–10%, реальный — на 8%. Впрочем, такой слабый доллар едва ли обрадует Белый дом. По расчетам авторов, через три квартала реальный ВВП США оказывается на 5–6% ниже, чем мог бы быть без повышения пошлин. Связано это с тем, что торговая неопределенность заставляет компании ставить на паузу инвестиционные планы, а население — сберегать. На фоне замедления экономической активности ослабеет и доллар.
Газета «Коммерсантъ» №217от 24.11.2026, стр. 2