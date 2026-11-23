В опубликованном на Oxford Academic исследовании обнаруживается сценарий, при котором пошлины все-таки ослабляют доллар — для этого торговая политика должна стать «достаточно непредсказуемой». Если компании и инвесторы не понимают, как долго будут действовать торговые ограничения, примерно через пять кварталов номинальный курс доллара снижается на 9–10%, реальный — на 8%. Впрочем, такой слабый доллар едва ли обрадует Белый дом. По расчетам авторов, через три квартала реальный ВВП США оказывается на 5–6% ниже, чем мог бы быть без повышения пошлин. Связано это с тем, что торговая неопределенность заставляет компании ставить на паузу инвестиционные планы, а население — сберегать. На фоне замедления экономической активности ослабеет и доллар.