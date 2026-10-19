Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые со 2 октября

На прошлой неделе договоренности России и США о поставках дизельного топлива привели к резкому укреплению рубля. Внебиржевой курс доллара падал до уровня 84 руб./$, биржевой курс юаня опускался ниже 12,5 руб./CNY. Более значимому снижению препятствует то, что валюта от продажи топлива на внешний рынок начнет поступать только в ноябре. Аналитики ожидают устойчивого укрепления национальной валюты ближе к концу месяца, когда экспортеры начнут готовиться к уплате налогов.