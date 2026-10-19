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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Финансы

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые со 2 октября

Внебиржевой курс доллара на торгах Forex по состоянию на 9:50 мск опускался на 0,17%, до 82,9 руб. Американская валюта упала ниже отметки в 83 руб. впервые со 2 октября. Курс евро снижается на 0,22%, до 96,1 руб. Курс юаня торгуется на уровне 12,4 руб.
Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.
На прошлой неделе договоренности России и США о поставках дизельного топлива привели к резкому укреплению рубля. Внебиржевой курс доллара падал до уровня 84 руб./$, биржевой курс юаня опускался ниже 12,5 руб./CNY. Более значимому снижению препятствует то, что валюта от продажи топлива на внешний рынок начнет поступать только в ноябре. Аналитики ожидают устойчивого укрепления национальной валюты ближе к концу месяца, когда экспортеры начнут готовиться к уплате налогов.
Подробности — в материале «Ъ» «Рубль разогрелся на дизеле».
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