Объем торгов валютой на российском рынке достиг максимума с мая 2024 года
Объем торгов валютой на рынке России вырос в сентябре до 19,7 трлн рублей
08.10.2026, 20:47
Совокупный объем торгов валютой на рынке России по итогам сентября составил 19,7 трлн руб. против 16,6 трлн руб. в августе. Значение стало максимальным с мая 2024 года (20,3 трлн руб.), указано в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка.
Среднедневной объем торгов за месяц вырос с 790 млрд руб. до 895 млрд руб. Чистые (нетто) продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями из-за подорожания нефти увеличились на 26,1%, до $23,7 млрд.
Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний увеличился на 37,7%, до 1,5 трлн руб. Среднее значение за предыдущие 12 месяцев при этом составило 1,1 млрд руб.