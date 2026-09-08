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Песков: Россия не стремится к дедолларизации

Россия не стремится уйти от расчетов в долларах. Она использует рубли, поскольку некоторые страны превращают свои национальные валюты в инструмент политического давления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Мы не преследуем цели дедолларизации. Напротив, мы открыты к любому возможному методу оплаты»,— отметил господин Песков (цитата по ТАСС). Однако, по его словам, некоторые страны вводят санкции, пользуясь своей национальной валютой. «Поскольку они не позволяют использовать свои валюты, мы используем свою собственную»,— отметил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков сообщил, что 90% всех операций и транзакций России со странами БРИКС уже осуществляются в национальных валютах. Кроме того, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что БРИКС не направлен против каких-либо стран. Объединение действует в национальных интересах своих участников, отметил он.

Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября. Премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отмечал, что саммит — подходящая площадка, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Замглавы МИД России Сергей Рябков называл самым острым вопросом для БРИКС войну на Ближнем Востоке и действия Ирана.

Фотогалерея

Натуральная дедолларизация

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Русские медведи предпочитают закусывать зеленью &lt;br> Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Русские медведи предпочитают закусывать зеленью
Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Топор судьбы&lt;br> Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Топор судьбы
Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Время избавиться от всего лишнего&lt;br> Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Время избавиться от всего лишнего
Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Фото: George Lane / AP

В огне горит, в воде тонет&lt;br> Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

В огне горит, в воде тонет
Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

Фото: Don Ryan / AP

Оковы тяжкие падут&lt;br> Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Оковы тяжкие падут
Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ  /  купить фото

По данным ЦБ, в 2023 году в России выявили больше 1,1 тыс. фальшивых американских купюр&lt;br> Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

По данным ЦБ, в 2023 году в России выявили больше 1,1 тыс. фальшивых американских купюр
Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Под прикрытием&lt;br> Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Под прикрытием
Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Доллар объединяет&lt;br>Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Доллар объединяет
Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В таких стенах и пьется легче &lt;br> Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

В таких стенах и пьется легче
Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Дело — шляпа&lt;br> Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова (признан иностранным агентом) в Тулу, 2006 год

Дело — шляпа
Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова (признан иностранным агентом) в Тулу, 2006 год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ  /  купить фото

Где тонко, там и рвется&lt;br> Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

Где тонко, там и рвется
Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ  /  купить фото

В мягких лапах &lt;br> Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

В мягких лапах
Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Главное, чтобы костюмчик сидел&lt;br> Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

Главное, чтобы костюмчик сидел
Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ  /  купить фото

Глас народа&lt;br> Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Глас народа
Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Фото: Дмитрий Брушко / Коммерсантъ  /  купить фото

Запретительные знаки&lt;br> Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

Запретительные знаки
Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ  /  купить фото

Деньги на ветер&lt;br> Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Деньги на ветер
Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

Куда только не ступала нога человека&lt;br> Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Куда только не ступала нога человека
Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ  /  купить фото

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Русские медведи предпочитают закусывать зеленью
Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Топор судьбы
Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Время избавиться от всего лишнего
Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Фото: George Lane / AP

В огне горит, в воде тонет
Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

Фото: Don Ryan / AP

Оковы тяжкие падут
Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

По данным ЦБ, в 2023 году в России выявили больше 1,1 тыс. фальшивых американских купюр
Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под прикрытием
Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Доллар объединяет
Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В таких стенах и пьется легче
Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Дело — шляпа
Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова (признан иностранным агентом) в Тулу, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Где тонко, там и рвется
Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В мягких лапах
Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Главное, чтобы костюмчик сидел
Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Глас народа
Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Брушко  /  купить фото

Запретительные знаки
Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Деньги на ветер
Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Куда только не ступала нога человека
Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

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