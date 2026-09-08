Песков: Россия не стремится к дедолларизации

Россия не стремится уйти от расчетов в долларах. Она использует рубли, поскольку некоторые страны превращают свои национальные валюты в инструмент политического давления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Мы не преследуем цели дедолларизации. Напротив, мы открыты к любому возможному методу оплаты»,— отметил господин Песков (цитата по ТАСС). Однако, по его словам, некоторые страны вводят санкции, пользуясь своей национальной валютой. «Поскольку они не позволяют использовать свои валюты, мы используем свою собственную»,— отметил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков сообщил, что 90% всех операций и транзакций России со странами БРИКС уже осуществляются в национальных валютах. Кроме того, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что БРИКС не направлен против каких-либо стран. Объединение действует в национальных интересах своих участников, отметил он.

Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября. Премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отмечал, что саммит — подходящая площадка, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Замглавы МИД России Сергей Рябков называл самым острым вопросом для БРИКС войну на Ближнем Востоке и действия Ирана.