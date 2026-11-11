Юань сдал позиции

«Любые взаимодействия с какой-то иной державой, у которой есть другая валюта предполагают взаимоотношения с банками этой страны, в которых корреспондентские счета. С американскими банками — для того чтобы самим оперировать в долларах. У кого-то из них есть корреспондентские счета и с евро, и вот когда они работают с российскими контрагентами, используются их собственные счета в юанях. После того, как большинство крупных российских банков стали попадать под санкции, американские и европейские, фактически почти не осталось банков, которые не попали под санкции, в России, плюс-минус крупных, у китайских банков как раз с 2024-го по 2026 год.