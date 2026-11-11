Юань сдал позиции
Какова доля китайской валюты в расчете РФ во внешней торговле
Россия так и не смогла заменить доллар юанем во внешней торговле. По данным Bloomberg со ссылкой на статистику Центробанка, за два года доля китайской валюты в расчетах за российский экспорт сократилась вдвое, до 22%. При этом почти три четверти выручки от поставок в страны Азии теперь поступает в рублях.
Причина в зависимости местных банков от американской финансовой системы, объясняет партнер консалтинговой компании MCK Partners Сергей Ишков:
«Любые взаимодействия с какой-то иной державой, у которой есть другая валюта предполагают взаимоотношения с банками этой страны, в которых корреспондентские счета. С американскими банками — для того чтобы самим оперировать в долларах. У кого-то из них есть корреспондентские счета и с евро, и вот когда они работают с российскими контрагентами, используются их собственные счета в юанях. После того, как большинство крупных российских банков стали попадать под санкции, американские и европейские, фактически почти не осталось банков, которые не попали под санкции, в России, плюс-минус крупных, у китайских банков как раз с 2024-го по 2026 год.
Естественно, и встал выбор, продолжать ли им взаимоотношения с этими банками, проводя платежи в юанях, рискуя при этом попасть под какие-то уже вторичные санкции со стороны США или Европы. Все свелось к тому, что крупные банки китайские решили, что риски, которые они несут, слишком велики на фоне возможных последствий. Базовое — просто отключение корреспондентских счетов в США, то есть, соответственно, они потеряли бы возможность уже использовать доллары для себя.
Это, конечно, гигантский урон, точно не сравнимый с теми выгодами, которые они от взаимодействия с Россией получали. И в итоге поток юаней начал падать.
Платежи шли через маленькие региональные банки китайские, которые работают исключительно на внутренний рынок, и у них нет корреспондентских отношений с американскими банками. Но у них есть проблема. Эти банки более маленькие и, соответственно, проводить огромное количество платежей они тоже не могут. И, соответственно, российская схема взаимодействия с Китаем в том числе перешла на агентскую схему, когда уже переводы идут не напрямую в банки, а с помощью посредников, которые платят непосредственно уже в Китае, имея там запас ликвидности».
Обходные маршруты обходятся бизнесу недешево. По данным транспортной компании STT Logistics, общие расходы на проведение платежей в Китай достигают пятой части от всей суммы перевода. Впрочем, далеко не все предприниматели сталкиваются с такими комиссиями, говорит генеральный директор группы компаний «АИР», член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин:
«Просто у многих предпринимателей есть опасения о том, что переходить на что-то новое может затянуть сроки, прохождение платежа, поэтому мы в юанях работаем.
У нас так: с утра делаем платеж, а вечером он уже у клиента, поэтому никаких проблем мы не испытывали. И вот уже неоднократно делаем, постоянно пользуемся. Сказать, что какие-то проблемы с платежами туда в юанях, я не замечал. Скорее всего, какая-то инертность определенно есть.
Оплата проходит в юанях. По моей практике, не было ситуации, чтобы китайский контрагент отказывался принимать деньги. До этого, когда мы работали в долларах, ситуация была, что деньги были заморожены и лежали там неделю, если не больше. Их потом возвращали обратно, мотивируя тем, что мы не можем принять с российской стороны какие-то платежи. По комиссиям, они не зашкаливают. То есть они, в принципе, на себестоимость продукции вот нашей, которую мы закупаем — какие-то проценты. Больше вопросов там бывает с логистикой и доставкой, но это другая история».
Проблемы с расчетами не помешали Китаю стать крупнейшим торговым партнером России. На него, по данным Bloomberg, приходится больше трети внешнеторгового оборота страны. А вот на мировом рынке позиции юаня ослабли. Китайская валюта опустилась с четвертого на пятое место по доле в международных платежах, уступив японской иене, следует из статистики SWIFT.