Индекс РТС упал ниже 800 пунктов впервые с 20 июля

Долларовый индекс РТС опустился до 797,31 пункта впервые с 20 июля. В 17:50 мск он снижался на 4,74%, до 799,3 пункта. Это следует из данных Мосбиржи.

С начала месяца индекс РТС снизился на 9,46%. С начала года — на 28,2%. Индекс Мосбиржи снижается на 3,74%, до 2148,9 пункта. Это самый низкий показатель с 23 июля.

Лидеры роста — акции iЦиан (+0,52%). Сильнее всего падают бумаги «Русала» (–6,69%), VK (–6,14%), «Полюса» (–6,1%) и «Ренессанса» (–5,65%).