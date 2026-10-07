Юани доторговались до рекорда

В сентябре объем биржевых торгов юанем почти достиг 3,3 трлн руб., обновив исторический максимум августа 2023 года. Повышение активности торгов связано с увеличением продаж экспортной выручки из-за роста цен на нефть, а также из-за выросших объемов операций импортеров. Поддержали активность высокие объемы погашений и оферт по валютным облигациям. В октябре объемы торгов могут еще увеличиться, чему будет способствовать рост операций Минфина в рамках бюджетного правила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, в сентябре 2026 года объем биржевых торгов юанем с расчетом «завтра» составил почти 3,3 трлн руб., обновив исторический рекорд августа 2023 года (3,22 трлн руб.). Новый результат на 17,5% превысил показатель июля и на 43% — прошлогодний показатель. За счет большего числа торговых сессий среднедневной объем торгов за месяц вырос на 12% и впервые приблизился к уровню 150 млрд руб. При этом в номинале валюты результат сентября (260 млрд CNY) не дотянул до максимума, установленного в марте (270 млрд CNY), но на 6% превысил результат августа 2023 года.

Объемы торгов в минувшем месяце выросли, даже несмотря на резкое падение операций Минфина в рамках бюджетного правила. В сентябре Банк России приобрел на бирже иностранную валюту менее чем на 63 млрд руб. (в среднем 2,5 млрд руб. в день). В августе объем таких операций составил почти в два раза больше — 120 млрд руб. (5,7 млрд руб. в день).

Рост активности рыночных участников был связан с расширением внешнеторгового оборота и погашением валютных долгов. В банке «Зенит» оценивали объем операций крупнейших экспортеров исходя из средней цены нефти в июле—августе (около 6 тыс. руб. за баррель) в размере $3,5 млрд — почти в полтора раза больше, чем в августе. «Часть торговой активности, вероятно, обеспечили импортеры, которые повысили спрос на валюту как в рамках сезонности, так и в результате сохранявшегося дефицита топлива, требовавшего внешних закупок бензина»,— отмечает господин Евстифеев.

Кроме того, в сентябре объем выплат по валютным облигациям увеличился примерно втрое относительно августа. «Погашения выросли с $0,4 млрд до $1,2 млрд, выплаты по исполненным офертам — с $0,5 млрд до $1,4 млрд»,— оценивает старший стратег по рынкам облигаций, ставок и валют аналитической компании «Эйлер» Виталий Наумов. Это вынуждает банки, как и в сентябре, активнее покупать валюту на рынке (см. “Ъ” от 4 сентября). Вместе с тем, как отмечает руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин, физические лица в минувшем месяце были менее активны, чем в августе. По оценке эксперта, снижение объема операций с их стороны составило 5–7%. «Высокая волатильность цен в августе сменилась стабилизацией в сентябре, повлияв на активность частных клиентов»,— считает господин Силкин.

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В октябре участники рынка ожидают роста активности на фоне увеличения продаж валюты экспортерами, связанного с подъемом цен на нефть в августе — начале сентября. В последний летний месяц стоимость российского сорта Urals выросла на 16%, до $69,7 за баррель, в первой половине сентября она поднялась еще на 20%, до $84 за баррель. «В октябре экспортеры должны нарастить продажи валюты относительно сентябрьских уровней с учетом необходимости уплаты крупных налогов — нефтегазовые сборы в бюджет могут вырасти до 1 трлн руб.»,— оценивает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Поддержит активность торгов и выкуп части валютной выручки Минфином в рамках бюджетного правила. С 7 октября по 6 ноября министерство направит на покупку валюты и золота 279,4 млрд руб. (по 12,7 млрд руб. в день). С учетом корректировок Банка России ежедневные операции составят 12,1 млрд руб. Таким образом, в октябре регулятор выкупит валюту на 226 млрд руб. Вместе с тем объем операций в рамках обслуживания валютных облигаций снизится. «В октябре объем погашений составит лишь $0,9 млрд, при этом выплаты по офертам не ожидаются»,— отмечает Виталий Наумов.

В этой связи аналитики ждут повышенной волатильности на валютном рынке, что привлечет интерес частных инвесторов. С учетом продолжающихся праздников в Китае и последующей реализации отложенного спроса импортеров давление на рубль в краткосрочной перспективе может сохраниться, считает Денис Попов. Он не исключает роста курса юаня до уровня 13 руб./CNY. Впрочем, во второй половине месяца вероятен возврат котировок к локальному минимуму (ниже 12,5 руб./CNY) из-за ожидаемого роста продаж валюты экспортерами для уплаты налогов.

Виталий Гайдаев