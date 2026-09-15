Реальный эффективный курс рубля снизился в августе на 5%
Индекс реального эффективного курса рубля по отношению к иностранным валютам снизился в августе на 5,1% по сравнению с июлем. Это следует из данных Банка России.
Реальный эффективный курс рубля по отношению к доллару снизился в августе на 6,7%, к евро — на 8,1%, к юаню — на 7,4%. С начала года индекс снизился на 5,1% по отношению к иностранным валютам.
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На бирже Forex курс доллара падает на 0,35%, до 84,2 руб., следует из данных Investing.com. За последние полгода курс доллара к рублю прибавил 5,12%.
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Курс доллара США к рублю
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Курс юаня к рублю
Подробнее о снижении курса доллара — в материале «Ъ» «Рубль выручку найдет».
Реальный эффективный курс — это не котировка рубля к одной валюте, а средняя оценка его динамики к валютам основных торговых партнеров с учетом разницы инфляции. Поэтому августовское снижение индекса отражает изменение внешней ценовой позиции рубля сразу по этому кругу валют, а не только движение одной пары.
В ценовом смысле ослабление реального курса создает для российских экспортеров более благоприятные условия: при прочих равных их товары становятся конкурентоспособнее на внешних рынках, а рублевая выручка от продаж в иностранной валюте растет. Обратная сторона — увеличение рублевых затрат импортеров и усиление давления на цены ввозимых товаров; ранее укрепление реального курса, напротив, снижало затраты импортеров и рублевые доходы экспортеров.