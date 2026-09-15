Реальный эффективный курс рубля снизился в августе на 5%

Индекс реального эффективного курса рубля по отношению к иностранным валютам снизился в августе на 5,1% по сравнению с июлем. Это следует из данных Банка России.

Реальный эффективный курс рубля по отношению к доллару снизился в августе на 6,7%, к евро — на 8,1%, к юаню — на 7,4%. С начала года индекс снизился на 5,1% по отношению к иностранным валютам.

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На бирже Forex курс доллара падает на 0,35%, до 84,2 руб., следует из данных Investing.com. За последние полгода курс доллара к рублю прибавил 5,12%.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс доллара США к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: ЦБ РФ / по теме

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс юаня к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Мосбиржа / по теме

Подробнее о снижении курса доллара — в материале «Ъ» «Рубль выручку найдет».