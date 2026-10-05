Курс доллара на Forex превысил 85 рублей впервые с 24 сентября
Курс доллара на торгах Forex в 13:17 мск поднимался на 1,44% — до 85,0001 руб. В последний раз курс американской валюты превышал 85 руб. 24 сентября 2026 года.
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К тому же моменту курс евро прибавлял 1,35% и торговался на уровне 95,56 руб. Курс юаня достигал 12,67 руб. (+1%).
Одним из факторов, которые рынок рассматривал при ослаблении рубля 23 сентября, было отсутствие в резюме сентябрьского заседания Банка России явных признаков повышения ключевой ставки в октябре. Это сохраняло возможность снижения ставки до конца 2026 года, приглушая привлекательность рублевых активов.
На курс рубля также влияют внешний геополитический фон и динамика мировых цен на нефть: 23 сентября их называли определяющими факторами. Поэтому движение сразу доллара, евро и юаня связано не только с отдельной парой рубль—доллар, но и с переоценкой самой российской валюты.