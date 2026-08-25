ЦБ повысил курс доллара на 1,18 рубля

Банк России установил официальный курс доллара на 26 августа на уровне 84,46 руб. Это на 1,18 руб. выше курса на 25 августа. Данные опубликованы на сайте Центробанка.

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Курс евро повышен на 1,1 руб., до 98,5 руб. Курс юаня составил 12,6 руб. Это на 18 коп. больше, чем днем ранее. На бирже Forex курс доллара растет на 0,44%, до 83,77 руб., следует из данных Investing.com.