Курс реала к доллару упал на 8% после победы Лулы
Победа на выборах в Бразилии действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы спровоцировала падение бразильского реала на 8% по отношению к американскому доллару. Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), это самое большое однодневное падение национальной валюты с 1999 года. К сегодняшнему утру, 27 октября, реал отыграл всего 0,7%, и сейчас курс составляет 5,37 реала за $1.
Аналогичная ситуация складывалась и на фондовом рынке страны. В частности, индекс Bovespa упал почти на 15%, что стало самым сильным однодневным падением с 1990 года. Возникшая на рынке в связи с обвалом паника вынудила биржу в Сан-Паулу на 30 минут приостанавливать торги, что произошло впервые с марта 2020 года. Акции отдельных бразильских компаний вчера падали на 10–40%. Например, акции государственного Banco do Brasil — на 28%, коммерческого Bradesco — на 23%, нефтяной компании Petrobras — более 10%.
Как отмечают зарубежные СМИ, победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы стала неожиданностью для фондовых и финансовых рынков. Они ставили на победу Флавиу Болсонару и ожидали сокращения расходов и дерегулирования. Глобальные инвесторы считают, что возвращение Лулы да Силвы на четвертый срок приведет к росту госдолга и дефициту бюджета, который сейчас превышает 9% ВВП.