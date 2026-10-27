Курс реала к доллару упал на 8% после победы Лулы

Аналогичная ситуация складывалась и на фондовом рынке страны. В частности, индекс Bovespa упал почти на 15%, что стало самым сильным однодневным падением с 1990 года. Возникшая на рынке в связи с обвалом паника вынудила биржу в Сан-Паулу на 30 минут приостанавливать торги, что произошло впервые с марта 2020 года. Акции отдельных бразильских компаний вчера падали на 10–40%. Например, акции государственного Banco do Brasil — на 28%, коммерческого Bradesco — на 23%, нефтяной компании Petrobras — более 10%.