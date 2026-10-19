«Евро очень легко может упасть»
Олег Богданов — о кризисе госдолга в Европе
Доходности государственных облигаций Франции и Италии стремительно идут вверх. Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов — о том, что ждет евро на фоне кризиса госдолга в Европе.
Олег Богданов: Поговорим о европейском кризисе. О кризисе государственного долга, уже можно так это формулировать. Сначала это было связано с дефицитом бюджета, с проблемами бюджетного характера, а теперь превращается в полноценный экономический и социально-политический общеевропейский кризис.
Чтобы смотреть динамику, необходимо следить за тремя индикаторами: доходностью французских десятилетних облигаций, доходностью итальянских облигаций и курсом евро к доллару. Критический уровень в паре евро-доллар — 1,11. Если евро падает ниже, открывается дорога к отметке 1,08. Критический уровень доходности по французским десятилетним облигациям — 5%, выше начинается повышенная турбулентность. Сегодня 4,90, она постепенно подходит к этому уровню.
Ключевой момент — как будет действовать Европейский Центробанк. Если кто-то из членов управляющего совета заявит о риске для общеевропейской банковской трансмиссии, ЕЦБ в ближайшее время запустит механизм стабилизации рынка госдолга. Он начнет брать на баланс европейские государственные облигации, а в рынок выбрасывать евро. Начинается эмиссия, и евро стремительно снижается к доллару. Если не удержит уровень 1,11, очень легко может упасть до 1,08, а может быть и ниже.
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