«Евро очень легко может упасть»

Ключевой момент — как будет действовать Европейский Центробанк. Если кто-то из членов управляющего совета заявит о риске для общеевропейской банковской трансмиссии, ЕЦБ в ближайшее время запустит механизм стабилизации рынка госдолга. Он начнет брать на баланс европейские государственные облигации, а в рынок выбрасывать евро. Начинается эмиссия, и евро стремительно снижается к доллару. Если не удержит уровень 1,11, очень легко может упасть до 1,08, а может быть и ниже.