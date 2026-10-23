ЦБ установил курс доллара ниже 81 руб. впервые с августа

Банк России на выходные и понедельник, 26 октября, установил официальный курс доллара на уровне 80,53 руб./$, евро — 90,24 руб./€, юаня — 12,05 руб./юань. Доллар подешевел на 58,74 коп., евро — на 89,35 коп., юань — на 9,03 коп. Ниже 81руб./$ официальный курс доллара был в последний раз 6 августа 2026 года.