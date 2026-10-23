ЦБ установил курс доллара ниже 81 руб. впервые с августа
Банк России на выходные и понедельник, 26 октября, установил официальный курс доллара на уровне 80,53 руб./$, евро — 90,24 руб./€, юаня — 12,05 руб./юань. Доллар подешевел на 58,74 коп., евро — на 89,35 коп., юань — на 9,03 коп. Ниже 81руб./$ официальный курс доллара был в последний раз 6 августа 2026 года.
На пятницу, 23 октября, ЦБ устанавливал курсы: доллар — 81,12 руб./$, евро — 91,14 руб./€, юань — 12,15 руб./юань. На торгах в пятницу рубль укреплялся: к 17:51 мск юань на Мосбирже снизился на 0,99%, до 12,045 руб./юань., а инструмент USDRUB_TOM к 17:41 мск подешевел на 0,93%, до 80,77 руб./$.
Поддержку рублю оказывает пауза ЦБ в снижении ключевой ставки — 23 октября регулятор второй раз подряд сохранил ее на уровне 14%. Краткосрочно укреплению способствуют приближение налоговых платежей к 28 октября и дивидендных выплат крупных компаний.