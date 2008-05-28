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22 июня, суббота
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07:01
Главные новости к утру 22 июня
00:36
Организованные российские туристы должны покинуть Грузию до 8 июля
05:28
Трамп: в случае войны с Ираном его ждут «невиданные разрушения»
21/06
Центр Москвы перекроют на выходных
07:20
Курс биткойна преодолел психологическую отметку в $10 тыс.
06:44
Около 4 тыс. абонентов остались без газа в Пермском крае из-за аварии
06:19
РБК: Андрей Кончаловский намерен развивать аптечную сеть «Планета здоровья»
05:55
США внесли в черный список еще 5 китайских ИТ-компаний
04:57
«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за закрытия рейсов в Грузию
04:24
Помпео намерен уговорить Индию отказаться от покупки С-400
03:56
Россиянка Осипова подала апелляцию на приговор по делу о похищении собственного ребенка
03:17
Трамп готов назначить Эспера новым министром обороны
02:43
Экс-главу Раменского района вновь арестовали
02:16
Греф допустил ужесточение условий для выдачи потребительских кредитов
01:54
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
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Тема
(обновлено: 08.06.2019)
Иностранные инвестиции в России
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5
$1 млрд покинул Россию
Российские инвесторы замещают нерезидентов и поднимают индексы
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Российский рынок восстанавливает привлекательность
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Деньги уходят в страны с благоприятным климатом
2
Долгие газопроводы инвестиций
Инвесторы покидают Россию из-за санкционных рисков
1
Иностранные инвесторы ухудшили оценки России
Мониторинг делового климата
Сенатское ограничение
Проект новых санкций насторожил международных инвесторов
9
Закон о щедропользовании
Минфин внесет в правительство всеобъемлющие гарантии инвесторам
Прямые иностранные инвестиции вышли из России по схеме
Мониторинг статистики
9
Россия теряет инвесторов
Для вывода средств множатся поводы
Инвесторам не хватает роста
Они уходят из развитых стран в развивающиеся
У инвесторов развивается оптимизм
Они продают американские акции ради рисковых активов
Инвестиции без виз
Фонды фондов как страховка от странового риска
1
В режиме благоприятствования
Инвесторы увеличивают вложения в российский рынок
1
Российский индекс вошел в историю
У инвесторов нашлось много поводов для оптимизма
Приток поймал волну
Инвесторы увеличивают вложения в развивающиеся рынки
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Регионы
Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия