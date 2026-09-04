Кобяков заявил об оттоке капитала из России

Россия сталкивается с оттоком капитала, несмотря на санкции западных стран. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на Восточном экономическом форуме. По его словам, для главного инвестора страны — россиян — пока нет привлекательного предложения для инвестиций в российскую экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента России Антон Кобяков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Советник президента России Антон Кобяков

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Непонятно, почему страна, которая находится в санкционной войне с Западом, имеет реальные положительные ставки в своей экономике, оказывается в условиях оттока капитала из страны... Вчера президент об этом особо четко подчеркнул для правительства, что самый крупный и терпеливый инвестор в нашей стране — это наши граждане, наше население»,— сказал господин Кобяков на брифинге по итогам ВЭФ.

Советник президента добавил, что в России необходимо перезапустить инвестиционный цикл за счет стабильных условий экономики. При таких условиях можно будет опираться не только на государственные расходы, но и на частный капитал. «Как на пленарной сессии сказал президент, если у нас будет здоровая макроэкономика, потихоньку все встанет на свои места»,— добавил господин Кобяков.

Президент Владимир Путин говорил, что российская экономика сможет вернуться к темпам роста в 2027 году, только если руководство страны запустит новый инвестиционный цикл. Запуск такого цикла он назвал ключевой задачей в сфере экономики, а рост инвестиций — важнейшим индикатором эффективности работы властей.