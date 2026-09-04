Кобяков заявил об оттоке капитала из России
Россия сталкивается с оттоком капитала, несмотря на санкции западных стран. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на Восточном экономическом форуме. По его словам, для главного инвестора страны — россиян — пока нет привлекательного предложения для инвестиций в российскую экономику.
Советник президента России Антон Кобяков
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
«Непонятно, почему страна, которая находится в санкционной войне с Западом, имеет реальные положительные ставки в своей экономике, оказывается в условиях оттока капитала из страны... Вчера президент об этом особо четко подчеркнул для правительства, что самый крупный и терпеливый инвестор в нашей стране — это наши граждане, наше население»,— сказал господин Кобяков на брифинге по итогам ВЭФ.
Советник президента добавил, что в России необходимо перезапустить инвестиционный цикл за счет стабильных условий экономики. При таких условиях можно будет опираться не только на государственные расходы, но и на частный капитал. «Как на пленарной сессии сказал президент, если у нас будет здоровая макроэкономика, потихоньку все встанет на свои места»,— добавил господин Кобяков.
Президент Владимир Путин говорил, что российская экономика сможет вернуться к темпам роста в 2027 году, только если руководство страны запустит новый инвестиционный цикл. Запуск такого цикла он назвал ключевой задачей в сфере экономики, а рост инвестиций — важнейшим индикатором эффективности работы властей.
Положительная реальная доходность сама по себе не направляет сбережения в проекты. Для долгосрочных вложений гражданам нужны доверие к финансовой системе, уверенность в неизменности правил и способности финансового института выполнить обязательства; без этого высокая ставка может оставаться лишь доходностью отдельного инструмента, а не стимулом к инвестициям.
Одновременно дорогие деньги сдерживают спрос на инвестиции со стороны бизнеса. В 2025 году обеспеченная часть населения переключалась на депозиты, а компании сокращали вложения из-за снижения прибыли, высокой стоимости финансирования и риска рецессии; жесткая денежно-кредитная политика тогда же называлась причиной замедления инвестиций. Поэтому запуск цикла требует не только привлечения средств граждан, но и условий, при которых предприятия готовы брать их для капитальных вложений.
Практическая основа для этого — развитие долгосрочных сберегательных инструментов при повышении доверия и финансовой грамотности. По программе долгосрочных сбережений с 2024 года было заключено более 13,6 млн договоров на 1,2 трлн руб., однако само по себе увеличение объема денег не гарантирует качественных инвестиций: плохо спланированное финансирование способно привести к ценовым пузырям, невостребованному производству и низкоэффективным проектам.