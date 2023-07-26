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Коммерсантъ FM
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В инвесторах ищут экспертов

Почему бизнесу стало сложнее привлекать финансирование

Предпринимателям стало сложнее найти инвестиции для развития бизнеса. Такие трудности за последние два года испытали 77% опрошенных. Это результаты исследования клуба «Атланты» и платформы Get-Investor.ru, которые публикует Forbes. Респонденты сообщили, что проблемы возникли не только с зарубежными, но и с российскими владельцами капитала. При этом привлечь дополнительное финансирование в этом году хотели бы более двух третей опрошенных бизнесменов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подробнее о том, какие отрасли по-прежнему востребованы для вложений, а какие менее всего интересуют инвесторов, — в справке “Ъ FM”.

В этом году инвесторы выбирали в основном консервативные отрасли и сферы, которые связаны с развитием технологий. Так что легче всего привлечь финансирование было IT-проектам, строительным и медицинским компаниям, организациям, связанным с производством, а также тем, кто оказывает финансовые и юридические услуги.

Менее всего владельцев капитала интересовала beauty-сфера и медиапроекты.

Большинство опрошенных сообщили, что ищут относительно небольшие суммы для развития бизнеса — от 5 до 20 млн руб. Каждый пятый рассчитывает на вложения от 100 млн руб. до 0,5 млрд руб. Получить более 1 млрд руб. хотели бы 9% респондентов.

Предприниматели сообщили, что ищут средства для запуска нового проекта или направления, масштабирования бизнеса, покупку нового оборудования и выхода на зарубежные рынки. Причем респондентам важны не только финансовые возможности инвестора, но также его экспертиза в выбранной отрасли и деловые связи.

То, что бизнесу стало сложнее найти инвесторов, наблюдают и в Торгово-промышленной палате. Ее вице-президент Елена Дыбова отметила, что рынок сильно пострадал от ухода зарубежных игроков, а в России культура инвестирования только формируется.

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К тому же, по ее словам, далеко не все предприниматели могут предоставить полноценный анализ проекта, на который они ищут финансирование:

«Понятно, что иностранные игроки практически исчезли. За счет того, что у них культура инвестирования была выше, более длительные сроки сотрудничества, выше умение оценивать проекты и готовность к определенным рискам, больше знаний, то они все-таки достаточно серьезно работали в этом направлении и много закрывали проектов, особенно тех, что касались стартапов или каких-то технологических решений с неочевидной доходностью.

Они умели оценивать эти риски и больше в этом направлении двигались, чем российские инвесторы. Наши игроки более консервативны, и пока еще эта культура в России до конца не сложилась.

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Кроме того, пока нет достаточного количества серьезных экспертов, которые могут оценивать потенциал проектов, возможности возврата вложенных средств и ту прибыль, которую можно зарабатывать. Поэтому это очень системный вопрос, которым на самом деле мы последние годы недостаточно занимались.

Но при наличии хороших упакованных проектов, я вас уверяю, инвесторов найти можно. Все-таки людей, которые имеют деньги на руках и пытаются их пристроить, много».

Большинство предпринимателей предпочитают искать финансирование в инвестиционных фондах или через знакомых. Около половины признались, что делают это через соцсети. На краудфандинговые платформы идут 17% опрошенных. И только 4% обращаются в консалтинговые агентства.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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