«Ведомости»: активы недружественных стран в РФ сократились на 49% с 2022 года

Совокупные активы недружественных стран в России сократились с начала 2022 года на 49% — с $481 млрд до $244 млрд в 2025 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетности компаний.

По данным издания, общий объем активов всех иностранных компаний снизился с начала 2022 года с $346 млрд до $208 млрд (на 40%). Размер их собственного капитала упал почти на 58% — до $82 млрд.

Всего из 4265 иностранных организаций 2350 (55%) сохранили активность в стране, 1915 — ушли или приостановили работу. Из-за ухода и заморозки операций компании недружественных государств за 2022–2025 годы недополучили в России свыше $610 млрд выручки и минимум $16 млрд чистой прибыли. Сильнее всего снижение стоимости активов затронуло энергетику ($74 млрд), финсектор ($30 млрд) и автопром ($21 млрд).