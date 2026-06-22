«Ведомости»: активы недружественных стран в РФ сократились на 49% с 2022 года
Совокупные активы недружественных стран в России сократились с начала 2022 года на 49% — с $481 млрд до $244 млрд в 2025 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчетности компаний.
По данным издания, общий объем активов всех иностранных компаний снизился с начала 2022 года с $346 млрд до $208 млрд (на 40%). Размер их собственного капитала упал почти на 58% — до $82 млрд.
Всего из 4265 иностранных организаций 2350 (55%) сохранили активность в стране, 1915 — ушли или приостановили работу. Из-за ухода и заморозки операций компании недружественных государств за 2022–2025 годы недополучили в России свыше $610 млрд выручки и минимум $16 млрд чистой прибыли. Сильнее всего снижение стоимости активов затронуло энергетику ($74 млрд), финсектор ($30 млрд) и автопром ($21 млрд).
Снижение активов недружественных стран в России является частью более широкой тенденции, связанной с уходом иностранных компаний и общим влиянием геополитической ситуации. Ранее большинство иностранных компаний, желавших уйти, уже покинули российский рынок, а количество новых сделок по выходу сокращается. Многие крупные игроки из недружественных стран либо продали/закрыли свои российские подразделения, либо находятся в процессе подготовки к этому. Это привело к значительному сокращению российского рынка сделок слияний и поглощений (M&A).
Законодательство России также ввело меры, регулирующие уход иностранных компаний. Например, указ президента позволяет крупным компаниям не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» стран при принятии корпоративных решений. Кроме того, установлен временный порядок изъятия имущества и блокировки активов иностранных лиц, связанных с недружественными юрисдикциями. Минфин России, в свою очередь, ужесточил условия ухода западных компаний, требуя добровольный взнос в бюджет, что связано с меняющимся отношением к российским активам за рубежом и участившимися случаями их конфискации в «недружественных» странах. Западные страны, в свою очередь, также обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов, что вызывает опасения у ряда европейских стран относительно стабильности европейского финансового рынка.