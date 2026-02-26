Инвесторам добавляют прозрачности

Закон о новом витке ужесточения контроля за иностранными инвестициями в российские стратегические предприятия 26 февраля одобрен Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Он вводит дополнительные требования к раскрытию информации о бенефициарах владельца контрольного пакета в «стратеге» (в том числе при его расширении или продаже) как страховку от вывода средств за границу в условиях антисанкционного регулирования. Среди иных изменений — расширение контроля за сделками в сфере недропользования, а также включение в периметр контроля госимущества, обеспечивающего стратегическую деятельность, включая транспортную и производственную инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти продолжают усиливать контроль за иностранными инвестициями в стратегические предприятия — 26 февраля Госдума во втором и третьем чтениях одобрила соответствующий закон. Речь в нем идет о компаниях, работающих в критически важных для государства сферах — это, например, оборонно-промышленный комплекс, разработка авиатехники, радиовещание, добыча полезных ископаемых. Сейчас сделки, в результате которых иностранный инвестор (речь идет и о российских компаниях, подконтрольных иностранным лицам, гражданах РФ со вторым гражданством) прямо или косвенно приобретает более 50% голосующих акций, должны пройти процедуру согласования с правительственной комиссией.

Теперь под контроль правкомиссии попадут и сделки по приобретению основных производственных средств (зданий, сооружений, оборудования), используемых в стратегических видах деятельности и находящихся в государственной или муниципальной собственности. Как пояснял глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов, речь идет, например, о производственных, транспортных объектах и иных активах, без которых такая деятельность предприятия не может осуществляться. В ФАС “Ъ” сообщили, что изменения детализируют существующие положения для совершенствования регулирования.

Сейчас для иностранных инвесторов, которые уже распоряжаются контрольным пакетом и хотят дополнительно увеличить свою долю, новые сделки согласованию с подкомиссией не подлежат.

Теперь им придется направлять в ФАС информацию о выгодоприобретателях и бенефициарах.

Появится и необходимость для продавца контрольного пакета предоставлять такие сведения при согласовании сделки правкомиссией — пока это требуется только от покупателя.

Эта норма ранее вызывала замечания РСПП, поскольку может существенно затянуть процесс сбора документов. ФАС же ссылалась на необходимость недопущения обхода требований антисанкционных указов — добровольно инвесторы, как правило, отказываются предоставлять такие данные.

Пополняется и список стратегических видов деятельности.

В частности, к пользованию недрами, имеющими федеральное значение, добавляется и эксплуатация участков без федерального статуса, но при наличии ряда условий по запасам (например, нефти от 50 млн до 70 млн тонн).

Для новых сфер, пояснил Сергей Гаврилов, появляется низкий порог для фиксации участия: иностранные лица, которые уже владеют в таких предприятиях более чем пятипроцентной долей, должны будут сообщить об этом, если же доля более 50%, необходимо либо снизить участие, либо получить согласование правкомиссии. Иначе возможно лишение права голоса в судебном порядке. Это также вызывало возражения у РСПП, поскольку для инвесторов «постфактум» условия существенно меняются.

В РСПП на запрос “Ъ” не ответили. По словам партнера практики антимонопольного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Надии Гореславской, изменения являются закрытием лазеек, которые выявились с течением времени. Исполнительный директор практики сопровождения сделок с капиталом «ТеДо» Надежда Селезнева соглашается: «Это шаг по усилению контроля — меньше возможностей получить влияние на стратегическую деятельность обходными способами». Самым жестким требованием адвокат АБ «Акцепт» Анна Попова считает раскрытие бенефициаров — ошибка или промедление могут привести к негативным последствиям вплоть до блокировки трансакций. По ее словам, важно, чтобы правила и сроки раскрытия были четкими, тогда бизнес адаптируется.

Евгения Крючкова