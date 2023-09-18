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Коммерсантъ FM
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Нерезиденты принесли триллион

Активы иностранных инвесторов на счетах брокеров РФ растут

К середине года активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Только по итогам второго квартала они увеличились на 23%. Наиболее активно выросли активы на счетах юрлиц, зарегистрированных во внутренних и внешних офшорах. Эти юрисдикции используются для работы на фондовом рынке и построения бизнеса с сохранившимися иностранными партнерами. Интерес к российскому рынку растет и со стороны инвестфондов из дружественных стран, которые готовы рисковать ради получения прибыли в недооцененных активах.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно оценке “Ъ”, основанной на данных ЦБ, по итогам второго квартала общее количество счетов нерезидентов у российских брокеров выросло более чем на 5%, до 25,9 тыс. шт. Активы росли еще быстрее. За квартал они увеличились на 23%, до 1,06 трлн руб. Основной прирост счетов обеспечили частные инвесторы (почти на 1,3 тыс. шт. до 24,58 тыс. шт.), а по активам – юрлица (на 23,6%, до 1,021 трлн руб.).

Такая динамика счетов и активов связан не только с действиями российских компаний по редомициляции и регистрации офшорных компаний, но и сменой юрисдикций компаниями, работающими в России. По словам источника “Ъ” в крупной инвесткомпании, все организации, которые так или иначе взаимодействуют с РФ, вынуждены искать альтернативные места хранения денег и альтернативные страны для расчетов. «Многие западные контрагенты могут опасаться вторичных санкций, если они работают напрямую с российскими компаниями. При взаимодействии с нероссийскими компаниями такой риск для них снижается»,— отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Произошли заметные изменения в географии притока средств. Если в начале года активнее всего росли активы клиентов из ОАЭ (в восемь раз, до 63 млрд руб., см “Ъ” от 13 июня), то по итогам второго квартала динамика замедлилась — на 42%, до 89,5 млрд руб.

Сейчас основное увеличение пришлось на международные компании с территорий САР (т. е. внутренние офшоры), активы которых выросли чем в 13 раз, до 133,6 млрд руб. По этому показателю они заняли второе место после Кипра (506 млрд руб.).

Многократный рост показали активы клиентов из внешних офшоров — Панамы, с Маршалловых Островов, островов Сент-Китс и Невис, Гернси и Гренады. Заметно, хотя и не столь существенно (на 35%), увеличились активы клиентов из Белиза, по величине которых страна входит в пятерку крупнейших на рынке РФ.

ОАЭ, поначалу привлекавшие российских инвесторов «теплым климатом и лояльностью», впоследствии «сменили отношение к россиянам», отмечает управляющий партнер адвокатской коллегии ГРАД Мария Аграновская. По ее словам, и другие ранее популярные у российских компаний юрисдикции, такие как Каймановы острова и Британские Виргинские острова, «начали учитывать санкционные ограничения, введенные против российских компаний».

В таких условиях выбор юрисдикций обоснован правовой безопасностью активов компании, а также льготным налоговым режимом. Как отмечает руководитель практики «Цифровая экономика» GMT Lega Денис Поляков, САР являются частью российской правовой действительности, а значит незаконные действия отдельных государств, выразившиеся в введении односторонних санкций, не повлияют на возможность для международных компаний, зарегистрированных или редомицилированных в САР, владеть активами. «Белиз и Панама на текущий момент также, в отличие от большинства других офшоров, подконтрольных Великобритании или США, не принимали ограничительных мер в отношении РФ, российских лиц или компаний с российским участием»,— отмечает господин Поляков.

Впрочем, приоритеты могут быть пересмотрены в условиях постоянно меняющейся геополитической ситуации, считают участники рынка. «Если власти пока дружественной страны, в которой сейчас зарегистрированы компании, официально или неофициально будут чинить препятствия и создавать риски для операционной деятельности компании, то миграция компании в будущем вполне реальна»,— отмечает Дмитрий Леснов.

Между тем растет интерес к российскому рынку и со стороны иностранных фондов (прежде всего из дружественных стран), так как ценные бумаги торгуются со значительным дисконтом к большинству мировых рынков. «Мы видим рост спроса на российские активы со стороны стран Ближнего Востока»,— рассказал источник “Ъ” в брокерской компании. Для наибольшего удобства учета и доступа к рынку, уточнил он, иностранные инвесторы пытаются открывать брокерские счета в российской инфраструктуре.

Виталий Гайдаев

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