В Минфине рассказали об интересе иностранных криптобирж к России

Иностранные криптобиржи проявляют интерес к работе в России в связи с перспективой введения регулирования крипторынка. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков на IV Российском форуме финансового рынка.

Господин Чебесков пообещал, что правительство в ближайшее время внесет в Госдуму пакет законопроектов о легализации рынка криптовалют. По его словам, дискуссия по теме уже вызвала интерес за пределами страны.

«Мы также видим, что есть интерес от иностранной криптоинфраструктуры. Они заинтересовались тем, что рынок будет обеляться, и некоторые биржи выразили желание потенциально участвовать на нашем рынке, — рассказал замминистра (цитата по ТАСС). — Это знак того, что мы двигаемся в правильном направлении».

Центробанк и Минфин согласовали законопроект о регулировании крипторынка в феврале. 23 марта его одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Согласно проекту, сделки с цифровой валютой смогут проводить лицензированные участники — биржи, брокеры и обменники. При этом криптовалюта не станет средством платежа внутри страны. Исключение сделают только для отдельных внешнеторговых контрактов. Кроме того, Центробанк создаст реестр цифровых депозитариев, которые будут учитывать права на криптовалюту и фиксировать адреса.