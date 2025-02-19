Инвесторы не спешат за ВНЖ

За два года держатели «золотых виз» в России принесли в бюджет 2,7 млрд руб. Ранее ожидалось, что эта сумма будет в разы больше. Из 40 заявок на получение вида на жительство по упрощенной схеме было одобрено 23, пишет РБК со ссылкой на Министерство экономического развития. Среди обратившихся были граждане Китая, США, Германии, Турции, Южной Кореи и других стран. Программа упрощенного получения ВНЖ в обмен на инвестиции действует с июля 2022 года. Для того чтобы стать обладателем так называемой золотой визы, иностранцы должны соответствовать ряду условий. Например, инвестировать в экономику или рынок недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

При старте программы разработчики полагали, что в первый год будет привлечено до 12 млрд руб. и свыше 300 участников. Статистика может не отражать реальную ситуацию, говорит главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин. Однако, по его мнению, требования к заявителям могут быть мягче: «Говорить надо, наверное, об успехе. Предварительные ожидания озвучивались задолго до того, как программа была сформулирована в окончательном виде.

Достаточно важный момент, как работает сама программа. Чтобы, например, подать документы на вид на жительство, если вы купили в России недвижимость, вы должны сначала этой недвижимостью владеть год. А сама программа работает всего два года. Те, кто решил этим воспользоваться, возможно, еще не попали в статистику. Если вы открыли новый бизнес, это юридическое лицо должно проработать два года до того, как вы получите право на участие в программе. То есть те люди, которые инвестируют путем открытия бизнеса, только-только начинают получать юридическую возможность обратиться за ВНЖ. Возможно, статистика не отражает до конца происходящее, потому что есть определенный временной лаг.

Гражданство Китая или Германии мало что говорит о реальной жизненной истории человека, получающего "золотую визу" в РФ.

Да, в Россию едут из разных стран. Это совершенно нормально. Нам нужны инвесторы, нужны квалифицированные специалисты из любой страны, если они хотят у нас жить и работать. Очень важно, конечно, работать над инвестиционным климатом, над правами собственности, над всеми теми условиями, которые важны в первую очередь для инвесторов из нашей страны, но также важны и для иностранных инвесторов. Чем успешнее можно вести в стране бизнес, тем она привлекательнее, в том числе для специалистов из-за рубежа.

Одновременно вызывают вопросы некоторые условия программы, например, недвижимостью надо владеть год. С одной стороны, наверное, хотелось избежать каких-то злоупотреблений, чтобы не было такого, что человек купил квартиру, получил документы, мгновенно ее продал, ничего не вложил. Но существует ли этот риск на практике, велик ли он? Если мы говорим об открытии бизнеса, которым опять же необходимо владеть и заниматься два года, для меня этот вопрос открыт».

Среди других условий получения «золотой визы» вклады от 15 млн руб. в социально-значимые проекты или инвестиции в размере 30 млн руб. в российский бизнес. Именно последний вариант чаще всего выбирали заявители, отмечают в Минэкономразвития. С чем связано желание иностранцев получить «золотую визу» России? Независимый экономический эксперт Семен Новопрудский отмечает, что привлекательность инвестиций в страну минимальна, поэтому, скорее всего, играет роль личный фактор: «По официальным данным, в последние годы инвестиции резко росли, в какие конкретно области, сказать трудно. Было очевидно только две вещи.

Главным инвестором в российскую экономику является государство, то есть это бюджетные инвестиции. И совершенно очевидно, что основной внешнеторговый партнер России — Китай.

Мы видим массу китайских, например, торговых центров, огромное количество автосалонов, часть из которых закрывается. Но не видим никакой статистики по инвестициям из так называемых дружественных стран в российскую экономику за последние два года. Это, мне кажется, самый очевидный показатель того, что можно только в точечном порядке пытаться привлекать каких-то инвесторов. Понятно, что никакая программа "золотых виз" не может быть главным источником инвестиций в экономику большой страны. Это хорошо, что удалось привлечь такое количество инвестиций от такого количества инвесторов, но считать это каким-то успехом или неудачей просто пока рано. Успехом будет, если российский частный бизнес тоже будет больше инвестировать в российскую экономику.

Инвесторы из США или Германии — это единичные случаи. Отдельный гражданин отдельной страны имеет свои личные интересы. Это могут быть коммерческие цели или попытки укрыть деньги от собственной страны. То есть понятно, что это никогда не является индикатором, фундаментально ничего не означает то, люди из каких стран соглашаются на "золотую визу". Вообще, программа "золотых виз" чаще всего позволяет людям в любой стране мира решать свои личные житейские проблемы.

Зачастую мотив — это не программа развития бизнеса, а жизненная программа человека».

В 2023 году по этой программе за получением ВНЖ обратилось 24 иностранца. В прошлом году от них поступило 14 заявок, в этом году запрос подали два инвестора, отмечают в Минэкономразвития.

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Анна Кулецкая