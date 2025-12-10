Алиханов: российские курорты могут быть интересны инвесторам из ОАЭ

Компании из ОАЭ могли бы поучаствовать в развитии российских курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал», считает министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. У эмиратской стороны есть большой опыт развития туристической отрасли, а местный бизнес уже инвестировал в Россию – например, в аэропорт Пулково и в проекты «Сибура», напомнил глава Минпромторга.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Я думаю, что как раз финансовое участие, участие в управлении этими новыми создаваемыми курортами будет интересно обеим нашим странам. Так что не только промышленностью, не только торговлей, но и другими секторами мы тоже интересуемся. Будем рады расширению направлений, по которым будут летать наши авиакомпании»,— сказал господин Алиханов на пленарном заседании Российско-эмиратского бизнес-форума.

Проект «Пять морей и озеро Байкал» предусматривает создание современных круглогодичных курортов в нескольких регионах страны. Объем инвестиций в проект до 2030 года может составить 100 млрд руб.

Виктория Колганова, Дубай