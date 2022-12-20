Деньги замещаются другими деньгами

Введение санкций сказалось на инвестиционных потоках внутри СНГ — из-за ухода российских компаний в первом полугодии этого года было закрыто 30 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), подсчитали в Евразийском банке развития (ЕАБР). Накопленный объем ПИИ при этом продолжил расти — показатель увеличился в этом году до $44,6 млрд, однако казахские и азербайджанские инвесторы, также активные на региональном рынке, не смогут занять все освободившиеся ниши. Это может привести к активизации инвесторов из других стран, в первую очередь Китая, российские же компании могут увеличить свое присутствие за счет локализации производств в Казахстане и других странах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деньги российских инвесторов в государствах СНГ могут оказаться вытеснены китайскими, американскими и европейскими инвестициями

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Деньги российских инвесторов в государствах СНГ могут оказаться вытеснены китайскими, американскими и европейскими инвестициями

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Накопленный объем взаимных прямых инвестиций стран СНГ на конец прошлого года составил $44,3 млрд, к середине этого года показатель почти вернулся к уровню 2020 года ($44,9 млрд), достигнув $44,6 млрд, тогда как взаимные ПИИ стран ЕАЭС к середине года составили $24,5 млрд (с 2016 года показатель увеличился на 19%), следует из мониторинга взаимных инвестиций ЕАБР (учитываются данные по сделкам свыше $1 млн, всего в базе 570 проектов). Снижение в прошлом году было связано с выходом белорусского бизнесмена Дмитрия Лобяка из состава акционеров «Уралкалия».

Россия остается основным инвестором с долей 79,2%, далее следуют Казахстан и Азербайджан — 9,5% и 8,4%, главным же импортером ПИИ остается Казахстан — 24,3%, за которым идут Узбекистан и Белоруссия — 20,1% и 12,6%. Российские инвесторы активно наращивают капвложения в Узбекистане и Азербайджане, компенсируя уход с украинского рынка — за последние шесть лет российские ПИИ в Узбекистане увеличились в 2,1 раза, в Азербайджане — в 1,7 раза. Больше всего вложений по-прежнему сконцентрировано в добыче нефти и газа (24%) и металлических руд (10,7%), а также сухопутном и трубопроводном транспорте (также 10,7%).

Динамика этого года значительно отличается — если в прошлом году появилось 14 новых проектов и восемь проектов было закрыто, то в этом году внешняя инвестиционная активность приостановилась, закрыто было 30 проектов, фиксируют авторы доклада. Прежде всего речь идет об уходе российского бизнеса с Украины и распродаже активов в ряде стран СНГ в связи с рисками применения вторичных санкций. В частности, Сбербанк продал свою «дочку» в Казахстане местному холдингу «Байтерек» за сумму, оцениваемую экспертами в диапазоне $250–425 млн. К тому же из-за санкционных ограничений российские ТНК с осторожностью публикуют данные о масштабах своих зарубежных капиталовложений (для подсчета объема инвестиций используются данные по отдельным сделкам из отчетов компаний и других открытых источников).

В следующем году из России будет наблюдаться отток иностранных инвестиций, тогда как накопленные ПИИ в целом внутри ЕАЭС, как и в СНГ, могут сократиться с возможным восстановлением в 2024 году, полагают авторы доклада. При этом, так как способность бизнеса из Казахстана или Азербайджана заместить собой российские ТНК ограничена, расширить свое присутствие могут другие страны — в первую очередь Китай, свои сегменты попытаются получить и компании из стран ЕС и США, Турции, арабских стран и Ирана, ожидают в банке. В то же время российские компании могут нарастить присутствие в Казахстане и других странах СНГ в рамках релокации производственных мощностей.

Китайские инвестиции в регион уже существенно превышают объем российских вложений — к середине 2022 года накопленные китайские ПИИ в 12 постсоветских странах превысили $67,5 млрд, в том числе $12,5 млрд составили инвестиции в Россию, тогда как суммарные российские ПИИ оцениваются в $35,4 млрд. Число китайских компаний в составе совместных предприятий и с собственным стопроцентным капиталом уже на конец прошлого года выросло до 7,7 тыс., при этом большая часть вложений направлена на нефтегазовый и трубопроводный сектора Казахстана (есть вложения и в обработку), добычу золота и нефтепереработку в Киргизии, добычу золота и цементный бизнес в Таджикистане. Китайские инвесторы также стали активнее в России — по сравнению с концом 2016 года накопленные китайские ПИИ в РФ выросли на 27,4%, тогда как в целом по ЕАЭС — лишь на 8,1% (в том числе без учета России — на 3,4%).

Татьяна Едовина