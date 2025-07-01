Путин ввел спецсчета для привлечения иностранных инвесторов в Россию

Президент Владимир Путин подписал указ, который обеспечивает дополнительные гарантии для зарубежных инвесторов на российском рынке. Как следует из документа, иностранцам для инвестирования в России придется завести счет нового типа — «Ин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Иностранные инвестиции,— говорится в указе, — осуществляются за счет денежных средств, зачисленных на счета типа "Ин" со счетов, открытых в иностранных банках или иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации». На счетах типа «Ин» будут учитываться денежные средства, акции, облигации и паи.

Со счетов нового типа нельзя принимать наличные, при этом они допускают конверсионные операции. Инвесторам, которые откроют счета типа «Ин», можно будет не открывать уже существующие спецсчета типа «С».

«Речь идет о том, что те инвесторы, в первую очередь портфельные инвесторы, которые инвестируют в российский рынок ценных бумаг, у них будет гарантирована возможность вывода этих средств без всяких счетов "С", без ограничений, вне зависимости от страны происхождения инвестора»,— пояснил в комментарии «Интерфаксу» замглавы Минфина Иван Чебесков.