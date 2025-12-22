Минфин пообещал не ужесточать условия продажи иностранного бизнеса в России

Минфин не планирует ужесточать требования к сделкам по выходу иностранных компаний из активов в России, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. При этом он подчеркнул, что условия таких сделок ужесточились на практике, прежде всего — в отношении выплаты иностранному участнику стоимости отчуждаемого актива.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замминистра финансов России Алексей Моисеев

«Например, необходимо обосновать поддержку программного обеспечения, поставку комплектующих»,— сказал господин Моисеев в интервью адвокату, партнеру BGP Litigation Павлу Кондукову для ТАСС. Получение разрешения подкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на такие сделки обычно занимает около полугода, отметил замглавы Минфина.

Более серьезно подкомиссия рассматривает сделки по выкупу менеджментом акций и долей в компаниях (management buy-out). Если менеджмент приобретает актив по реальной стоимости с учетом дисконта не менее 60%, это считается допустимым, сказал Алексей Моисеев. «Если за номинальную цену с большим дисконтом — вызывает подозрения, так как может маскироваться скрытый вывод средств с расчетами за рубежом»,— пояснил он.

С октября 2024 года минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов увеличен с 50% до 60%. Взнос в федеральный бюджет вырос до 35% от рыночной стоимости активов. Выплата распределяется по срокам: 25% — в первый месяц после сделки, еще 5% — через год, оставшиеся 5% — в течение двух лет.