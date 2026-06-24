Нерезиденты сделали одолжение
Иностранные инвесторы собрали на российских счетах бумаги на 2,6 трлн руб.
Объем активов нерезидентов на брокерских счетах российских профучастников обновил рекорд 2021 года, составив по итогам первого квартала 2,6 трлн руб. Зарубежные инвесторы предпочитают долговые бумаги, избегая значительных вложений в акции. Ключевым фактором привлекательности остается высокая валютная доходность локальных инструментов в условиях укрепляющегося рубля. Впрочем, по словам участников рынка, значительная часть нерезидентов в этой статистике — инвесторы из России, торгующие из-за рубежа.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2026 года объем активов клиентов-нерезидентов на счетах российских брокеров превысил 2,6 трлн руб. Это рекордный результат с третьего квартала 2021 года. За год объем активов иностранных инвесторов вырос на 9%. Почти все средства принадлежат юрлицам, тогда как на счетах физлиц находится менее 70 млрд руб. Число институциональных инвесторов с 2025 года изменилось незначительно и составляет около 1,8 тыс. организаций. Количество розничных инвесторов с начала 2025 года выросло более чем вдвое, до почти 600 тыс. человек.
Главным образом нерезидентов интересуют долговые бумаги, в особенности ОФЗ, отмечают участники рынка. По данным Банка России, в первом квартале 2026 года доля нерезидентов на аукционах ОФЗ составила около 6%. Исходя из общего объема размещений госбумаг, иностранные инвесторы приобрели их приблизительно на 90 млрд руб. Кроме того, в последние месяцы нерезиденты наращивали вложения в корпоративные облигации — если в марте объем чистых покупок был менее 6 млрд руб., то в мае приблизился к 25 млрд руб.
Зарубежных инвесторов привлекает сохраняющаяся высокая доходность рублевых инструментов на фоне жесткой денежно-кредитной политики. «Российские облигации имеют не так много альтернатив в вопросе сопоставимых рисков и доходности для инвесторов из дружественных юрисдикций»,— отмечает и гендиректор «Тринфико» Илья Прохоров. Как указывает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, из-за укрепления рубля увеличивается итоговая доходность вложений при конвертации прибыли в иностранную валюту. По данным «МФД Инфоцентр», в июне внебиржевой курс доллара находился в диапазоне 73–75 руб./$, таким образом, удерживаясь вблизи минимальных значений с начала 2023 года.
В отношении акций нерезиденты занимают более консервативную позицию, отмечают эксперты. По данным регулятора, если в первом квартале 2026 года они еще выступали нетто-покупателями этих ценных бумаг (в среднем 2 млрд руб. в месяц), то в апреле и мае выступали нетто-продавцами (суммарный объем продаж составил почти 12 млрд руб.). «Инвесторы ориентируются на компании с прозрачной бизнес-моделью, сильными денежными потоками и понятной дивидендной политикой»,— отмечает Илья Прохоров. Бумаги таких компаний — это акции нефтегазового сектора и крупнейших банков.
Большая часть клиентов-нерезидентов приходится на граждан стран СНГ. Среди инвесторов из дальнего зарубежья активность проявляют представители ОАЭ. Однако, как поясняет управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, в структуре нерезидентов более трети операций осуществляется через иностранные счета, контролируемые российскими бенефициарами. «В последнее время активизировались также фонды и family-офисы из ЮАР, Таиланда и Китая»,— указывает аналитик.
В последние месяцы активность нерезидентов значительно снижается, что связано с продолжающейся коррекцией на российском рынке (см. “Ъ” от 23 июня). «Длительное снижение котировок, как правило, сдерживает приток нового капитала, особенно со стороны более консервативных инвесторов»,— отмечает Илья Прохоров.
В целом инвесторы ждут политической стабилизации, а также ослабления санкционной риторики со стороны западных регуляторов, заявляет заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. В случае снятия санкций бумаги российских эмитентов будут пользоваться значительным спросом. Ведь «апсайд российского рынка составляет более 40% к фундаментальной оценке», оценивает господин Леснов.