Капвложения с рублевой отдачей

Минфин и ЦБ подготовили обещанные послабления для выплаты дивидендов иностранцам. Единственным условием их применения станут новые инвестиции в российскую экономику, при этом вывести компании смогут не больше, чем вложили с апреля 2023 года. Власти проводят черту между недружественными и дружественными нерезидентами не по странам—источникам средств, а по срокам их вложения: для «старых» инвестиций продолжат действовать ограничения по счетам типа С и невозможность вывода активов без существенных потерь, потенциальные же «новые» инвесторы продемонстрируют лояльность вложениями в РФ вопреки рискам санкций. Новый механизм обеспечивает предсказуемые условия для капвложений, но спрос на него будет низким, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Власти разграничивают условия обращения в РФ активов нерезидентов. Для этого подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями де-факто снимает ограничения на выплаты дивидендов иностранцам. Единственным условием применения нового режима будет требование об инвестициях в российскую экономику с апреля 2023 года, страны—источники их могут быть любыми, но объем выплат не может превышать объем таких капвложений.

Инициатива вызвана острой потребностью российской экономики в капвложениях для ее адаптации к новым условиям, вызванным военной операцией на Украине после утраты РФ доступа к технологиям и оборудованию развитых стран.

Согласно выписке из протокола подкомиссии, инвестиции иностранные компании смогут направить на расширение объема производства и развитие новых технологий. Учитываться будут вложения после 1 апреля 2023 года. «Мы говорим: все объемы вложений, которые будут осуществлены в текущем году и позже, пожалуйста, могут быть выведены в виде дивидендов»,— сообщил глава Минфина Антон Силуанов. В Минфине “Ъ” объяснили решение повышением привлекательности российского рынка и его доступности для зарубежных инвесторов. «Механизмы принятия решений по дивидендам будут донастроены»,— добавляют там.

Сейчас возможности иностранных компаний выводить из РФ вложенные деньги ограничены: средства заблокированы на счетах типа С (в основном дивиденды от вложений в российские компании), их объем оценивался в конце 2022 года в 600 млрд руб. Подкомиссия может в индивидуальном порядке одобрить выплату дивидендов для продолжения работы компаний в РФ, но механизм был непрозрачен.

Объем выплаты дивидендов не превышал 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года, требовался анализ выплаты дивидендов за предыдущие периоды. Обещание скорректировать механизм последовало на съезде РСПП в марте. Тогда гендиректор «Биессе груп» («дочки» станкостроительной группы Biesse) Маттео Вальик предложил сделать разрешения на выплату дивидендов более предсказуемыми.

По мнению юристов, ценность нового механизма сводится к повышению прозрачности. «До сих пор статистика выдачи иностранцам разрешений на дивиденды не была публичной и единообразной. В такой ситуации многие из них даже при желании продолжать деятельность в России вынуждены были списывать инвестиции в российские компании в своей отчетности ввиду неясности перспектив»,— объясняет партнер Б1 Марина Белякова. Однако действие механизма останется ограниченным. Руководитель группы международных проектов юридической фирмы VEGAS LEX Наталия Абцешко считает корректировку механизма недостаточной мотивацией для массовой подачи заявлений с учетом санкционных рисков. По словам партнера BGP Litigation Павла Кондукова, компании, прежде всего из недружественных юрисдикций, либо не стремятся инвестировать в Россию, либо опасаются из-за рисков санкций. Компании из дружественных стран готовы вкладывать в российскую экономику, но также опасаются вторичных санкций. «Для снижения такого рода рисков компании прибегают к сложным организационным структурам»,— добавляет он.

Руководящий юрист BIRCH LEGAL Александр Ростовский отмечает, что, хотя многие иностранные компании продолжили деятельность в России, их уход с российского рынка затруднен и иногда невозможен из-за ограничений на продажу российских активов. «Даже с учетом сохранения своего присутствия на российском рынке, иностранцы если не полностью отказались от новых инвестиций в российский бизнес, то существенным образом их сократили»,— рассказывает он.

Директор центра инвестиционного анализа ЦСР Даниил Наметкин напоминает, что более половины прямых иностранных инвестиций в РФ до последнего времени были российским капиталом, проходящим через третьи страны, в том числе для оптимизации налогообложения. В 2022 году ПИИ сократились до отрицательных значений (минус $18,7 млрд), что свидетельствует о снижении привлекательности экономики РФ для внешних инвесторов.

«В условиях возросших санкционных рисков даже полная либерализация выплаты дивидендов нерезидентам имела бы ограниченный эффект на инвестиции»,— полагает эксперт.

Адвокат Forward Legal Евгений Зубков указывает, что инвесторов может останавливать и тот факт, что размер дивидендов, который позволяется вывести за границу, ограничен объемом инвестиций в РФ. Это может восприниматься как отсутствие возможности получить прибыль.

Решение подкомиссии на данном этапе следует расценивать как водораздел между не столько юрисдикциями, сколько недружественными и дружественными нерезидентами. В случае, если инвесторы предпочтут не наращивать риски и не инвестировать дополнительно в РФ, средства продолжат накапливаться на счетах С до политических решений на международном уровне. Новый же режим для «лояльных иностранцев», вероятно, продолжит развиваться в зависимости от его востребованности и диалогов с инвесторами.

Диана Галиева