На «золотые визы» нашлись желающие

Получить российскую «золотую визу» захотели 20 иностранцев. Такие данные Минэкономразвития приводят «Известия». Среди заявителей граждане США, Китая, Германии и Алжира. Программу ВНЖ в обмен на инвестиции запустили в этом году. Чтобы получить вид на жительство в упрощенном порядке, нужно купить недвижимость минимум на 25 млн руб., вложить не меньше 15 млн руб. в социально значимые проекты или от 30 млн руб. в местную компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Но кому из иностранцев может понадобиться российская «золотая виза»? На этот вопрос “Ъ FM” ответил независимый финансовый аналитик Сергей Скатов: «Долго главным инвестором в РФ среди иностранцев был Кипр, потому что российские компании выводили туда прибыль и потом обратно реинвестировали ее в страну для расширения своего бизнеса.

Думаю, какая-то часть из этих 20 человек родом из России, у них здесь основные бизнес-интересы, но они получили гражданство других стран просто для решения личных вопросов. Иностранная инфраструктура предоставляла им больше возможностей для сохранности активов, а сейчас быть гражданином Кипра и вести дела в России стало значительно сложнее, то же самое с США и другими странами.

Рассчитывать на то, что это какие-то иностранцы, которые ждали несколько лет, чтобы получить возможность вести бизнес в России, и вот решили, что пора, крайне мала. Сегодня заниматься прямыми инвестициями в РФ — не самое очевидное решение.

Во-первых, у нас дорогой кредит. Приходить в Россию и занимать в рублях достаточно странно, а возможностей заводить валюту, а потом выводить ее не так уж и много.

Во-вторых, большой дефицит рабочей силы. Если вы сегодня придете и начнете инвестировать, то просто не найдете работников. Что касается этой программы, скорее всего, это имиджевая история, говорящая о том, что мы хотим быть центром притяжения предпринимателей и так далее».

При этом общий объем инвестиций всех 20 заявителей оценивается чуть больше чем в 1 млрд руб. Это одна десятая от показателя, на который рассчитывало Минэкономразвития. Тем не менее исполнительный директор Института экономической политики имени Гайдара Сергей Приходько считает, что некоторые сферы бизнеса могут заинтересовать инвесторов:

«Наверное, в случае удачи норма рентабельности может быть выше средней. По этой причине капиталы и раньше шли в Россию. Риски всегда были достаточно высокими по сравнению со странами, как мы говорили, цивилизованными. Зато была возможность получить большую доходность. Что касается отраслей, наверное, в центре внимания остается топливно-энергетический комплекс, причем речь не только о добыче соответствующих полезных ископаемых, но и об обслуживании. И, может быть, сельское хозяйство в широком смысле».

В Минэке уточнили, что рассмотрели большинство заявок и выдали положительные заключения. Но окончательное решение принимает МВД, и список инвесторов, получивших ВНЖ, станет известен только в начале следующего года.

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Илья Сизов