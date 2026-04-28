Сохранить для размена

Передача иностранных активов во временное управление должна регламентироваться четче — к такому выводу пришли участники заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Речь идет о более тщательном отборе российских управляющих компаний, на которые перекладывается развитие иностранного бизнеса. Как отмечено, далеко не всегда это надежные игроки, способные справиться с такой задачей. В перспективе сохраненные иностранные активы могут быть использованы в схеме размена на заблокированные российские.

В РСПП готовы рассмотреть предложения коллег из AmCham Russia по регламентации передачи иностранных активов во временное управление (на фото — глава союза Александр Шохин)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В РСПП готовы рассмотреть предложения коллег из AmCham Russia по регламентации передачи иностранных активов во временное управление (на фото — глава союза Александр Шохин)

Американская торговая палата в России (AmCham Russia) подготовила предложения по регламентации процедуры передачи иностранных активов во временное управление, сообщил президент организации Роберт Эйджи на заседании Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при РСПП 28 апреля. Суть предложений господин Эйджи раскрывать не стал, но сообщил, что готов ими поделиться с российским бизнесом. «Когда послать?» — поинтересовался он у главы РСПП Александра Шохина. «Послать можно хоть сейчас»,— отшутился тот и уже серьезно добавил, что в РСПП готовы рассмотреть письмо американских коллег, если оно содержит идеи по повышению эффективности сложившейся в РФ практики.

Напомним, в 2023 году Владимир Путин издал указ, согласно которому имущество связанных с недружественными странами компаний передавалось под временное управление РФ как ответ на блокировку за рубежом российских активов. Спустя два года ужесточились правила и для тех, кто планировал уйти с рынка РФ самостоятельно. Минимальный дисконт при продаже активов увеличился с 50% до 60%, добровольный взнос в бюджет — с 15% до 35% рыночной стоимости актива, так что собственнику при принятии решения о продаже в лучшем случае доставалось лишь 5% рыночной цены предприятия (см. “Ъ” от 12 и 18 октября 2024 года).

Жесткие условия выхода, отметил Александр Шохин, надо воспринимать как желание властей сохранить бизнес в РФ, при этом важно, чтобы актив, перешедший под российское управление, продолжал работать на экономику.

«Пусть даже он будет, условно говоря, участвовать в некой потенциальной схеме размена замороженных активов там на замораживаемые здесь»,— сказал глава РСПП. В перспективе это вполне может произойти, следовало из слов гендиректора Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинга, призвавшего стороны «смотреть вперед» и отталкиваться от того, что можно будет друг другу предоставить.

Александр Шохин признал, что процедура назначения управляющих компаний при введении временного управления в отношении иностранных активов действительно могла бы регламентироваться четче. Например, до сих пор нет определенных требований к компаниям, под управление которых передается такой бизнес и которые далеко не всегда с этой задачей справляются.

«Вчера только зарегистрировался — и сегодня управляет какими-то активами»,— пояснил глава РСПП. «Блестящих» примеров, когда бизнес процветает при новом руководстве, сегодня мало — часто компании многократно перепродаются, подтвердил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Одно дело, подчеркнул он, «купить или отнять» активы, другое — правильно и выгодно ими распорядиться.

Среди возможных решений член совета директоров AmCham Russia Владимир Ефремов назвал создание экспертного совета, который отслеживал бы правоприменительную практику, а также утверждение правил распоряжения активами и аудита потенциальных управляющих компаний.

Александр Шохин же полагается на институт уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. Напомним, эта должность пустует после того, как в 2022 году ее покинул Борис Титов (ныне — спецпредставитель по связям с международными организациями в области устойчивого развития, см. “Ъ” от 16 сентября 2022 года). В РСПП рассчитывают завершить диалог с администрацией президента по этому вопросу к Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет в июне.

Полина Попова