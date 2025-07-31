Чужие здесь не вкладывают

Минпромторг перенастраивает механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК) — ведомством разработан проект постановления правительства, который ужесточает требования к инвесторам, заключающим такие соглашения с государством. В числе изменений — повышение контроля за ходом работ по проектам и введение 49-процентного порога участия иностранного капитала в проектах СПИК 1.0. Условия специнвестконтрактов пересматриваться не будут, сообщили в Минпромторге, но изменения позволят перенастроить механизм на привлечение в первую очередь российских и дружественных инвесторов и удержание контроля за мощностями и технологиями российской стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внедрение промышленностью «дружественных» технологий и инвестиций Минпромторг намерен отслеживать жестче, не допуская контроля производств иностранными инвесторами

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Внедрение промышленностью «дружественных» технологий и инвестиций Минпромторг намерен отслеживать жестче, не допуская контроля производств иностранными инвесторами

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минпромторг разработал проект постановления правительства, ужесточающий требования к инвесторам, заключающим специнвестконтракты, а также к проектам, которые реализуются при помощи этого механизма. Изменения предлагается внести в ряд документов, регулирующих СПИК, в том числе постановления правительства №708 от 16 июля 2015 года и №1048 от 16 июля 2020 года. Целью регулятора заявлено обеспечение инвесторами «неукоснительного выполнения» обязательств по локализации промпродукции и исключение возможности получения мер поддержки проектами, основным бенефициаром по которым является иностранное лицо.

Специнвестконтракты — инструмент промышленной политики, это соглашения между инвестором и государством, в которых фиксируются обязательства компаний реализовать проект, а властей — обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и меры поддержки (см. “Ъ” от 17 августа 2024 года). Существует два вида СПИК — 1.0 (создание или модернизация производства стоимостью от 750 млн руб.; проекты отбираются в заявительном порядке) и 2.0 (внедрение определенной технологии в целях освоения на ее основе серийного производства промпродукции; проекты отбираются на конкурсе и без минимального объема инвестиций). Как сообщили “Ъ” в Фонде развития промышленности, всего сейчас заключено 109 СПИК на сумму свыше 2,3 трлн руб.

Проект Минпромторга вводит дополнительные требования к планам реализации инвестпроектов — они должны быть синхронизированы с графиком выполнения технологических и производственных операций и содержать четкие сроки (квартал и год). Уточняется методика оценки заявок на участие в конкурсном отборе на право заключения СПИК по критерию «технологический уровень локализации», конкретизируется и формула расчета штрафа за невыполнение инвестором обязательств.

Одновременно предлагается ограничить долю участия иностранного капитала в проектах создания и модернизации производств (СПИК 1.0) — в совокупности она не должна превышать 49% (для инвесторов из офшорных зон — 25%, как и сейчас). В СПИК 2.0 подобных ограничений не вводится, поскольку механизм изначально предполагает жесткий конкурсный отбор, привязку к перечню технологий и проверку структуры собственников.

Как заявили “Ъ” в Минпромторге, требование к иностранной доле в проекте объясняется тем, что «Россия заинтересована в поддержке бизнеса, который не контролируется иностранным капиталом, контроль же проекта со стороны российских участников позволяет в максимальной степени обеспечить выполнение принятых обязательств по СПИК».

Порядок заключения СПИК менять не планируется.

Условия действующих СПИК нельзя пересмотреть в одностороннем порядке без изменения нормативной базы, иначе были бы нарушены гарантии, данные инвесторам, поясняет руководитель проектов компании Strategy Partners Вадим Аникин. СПИК дает доступ к рынку, как в случае с локализацией такси, или критически снижает барьеры при освоении новой продукции. Однако если ранее контрактами активно пользовались иностранные инвесторы из развитых стран, то после введения санкций с 2022 года СПИК стал механизмом поддержки преимущественно российских компаний и инвесторов из дружественных стран. Речь идет не об отказе от механизма, а о его перенастройке. «СПИК сохраняется как приоритетный инструмент, но с акцентом на прозрачность и долгосрочную управляемость»,— говорит господин Аникин. Интерес к инструменту при этом высок. Как указывает директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Наталья Никитина, в том числе потому, что он совместим с другими инструментами, например с соглашениями о защите и поощрении капиталовложений, инструментами льготного финансирования.

В итоге результатом перенастройки СПИК в условиях недоступности западных технологий из-за санкций должно стать привлечение инвесторов из дружественных стран, и в первую очередь, очевидно, Китая, однако внедрение его технологий Минпромторг намерен контролировать жестче, добиваясь их трансфера под контролем российских инвесторов и требуя от последних неукоснительного выполнения заявленных планов.

Анна Королева, Олег Сапожков