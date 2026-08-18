Открыто на переучет

Государство начало ревизию сделок по купле-продаже иностранных активов. Вслед за иском к «Илим Глобал Тимбер Рус», купившей 50% группы «Илим» у International Paper, из-за разногласий по размеру взноса в бюджет прокуратура потребовала более 400 млн руб. со структуры семьи экс-акционера Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова, которая прибрела заводы упаковки у швейцарской Amcor. Эксперты ожидают и других подобных исков по сделкам прошлых лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы принял иск прокуратуры Москвы в интересах Минпромторга к АО «ГС Инвестментс», которое в конце 2022 года приобрело активы производителя упаковки Amcor, следует из картотеки дел. Истец требует взыскать с компании 414,53 млн руб. Третьими лицами в определении суда указаны Минфин и Счетная палата, предварительное заседание назначено на 29 сентября.

Суть требований в определении суда не раскрывается, но, судя по составу участников, речь может идти о взыскании в бюджет части взноса, который должен был выплачен в рамках покупки активов Amcor.

Ранее в начале августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск прокуратуры города в интересах РФ в лице Минпромторга к «Илим Глобал Тимбер Рус» Захара Смушкина и Бориса Зингаревича о взыскании 1,81 млрд руб. в связи с нарушением порядка проведения сделки с иностранным лицом, связанным с государством, «совершающим в отношении РФ недружественные действия». По этому спору третьими лицами также проходят Минфин и Счетная палата. В 2023 году «Илим Глобал Тимбер Рус» договорилась о покупке у американской International Paper 50% лесопромышленной группы «Илим» за $484 млн (см. “Ъ” от 26 января 2023 года). Как сообщали РБК в компании, спор касается курсовой разницы при расчете взноса в бюджет на дату решения правительственной комиссии и момент совершения сделки.

Amcor со штаб-квартирой в Цюрихе продала завод по выпуску гибкой и картонной упаковки в Санкт-Петербурге и два предприятия в Новгороде «ГС Инвестментс» в конце 2022 года. Стоимость сделки — €370 млн без учета долга и денежных средств компании. На тот момент «ГС Инвестментс» владел Андрей Комаров, бывший акционер Челябинского трубопрокатного завода, чье состояние Forbes оценивает в $1,5 млрд. Сегодня «ГС Инвестментс» принадлежит Лидии Комаровой, которую в СМИ называют матерью бизнесмена. Предприятия Amcor теперь работают под названиями «Прессман Премиум Пэкеджинг СПб», «Прессман Премиум Пэкеджинг Новгород» и «Прессман Софт Пэкеджинг Новгород».

В Минпромторге заявили, что не комментируют иски, в Счетной палате, прокуратуре и Минфине комментарии также не предоставили. “Ъ” направил вопросы в принадлежащие «ГС Инвестментс» предприятия.

Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий считает, что в иске к «ГС Инвестментс» речь с высокой вероятностью идет о ретроспективном перерасчете «добровольного взноса» в бюджет. По его словам, сумма 414,53 млн руб.— менее 2% от обнародованной цены сделки с Amcor и не соотносится с базовым размером взноса для того периода, то есть спор, скорее всего, идет о технике расчета перечисленного платежа. Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что в рамках проверки могли быть выявлены признаки занижения оценки активов Amcor или некорректного учета структуры сделки при ее закрытии, в связи с чем размер взноса в бюджет мог оказаться заниженным.

Как отмечает Юрий Левицкий, два иска с идентичной конфигурацией с интервалом в несколько недель говорят скорее о последовательной работе по портфелю закрытых сделок, чем о единичных эпизодах. «Судя по датам, истец отсчитывает срок не от закрытия сделки и не от платежа, а, по-видимому, от момента, когда о расхождении узнало профильное ведомство. Если суд поддержит такой подход, это значит, что риск для покупателей по сделкам 2022–2024 годов не ограничен тремя годами и можно ожидать аналогичных требований по другим сделкам того периода»,— говорит он. Анна Барабаш также допускает появления волны ревизии сделок.

Шансы ответчиков юристы считают невысокими. По словам госпожи Барабаш, порядок выкупа активов регулируется не только нормативными актами, но и непубличными протоколами комиссии, суды по умолчанию ставят во главу публичные интересы, и отклонить результаты проверки Счетной палаты с помощью частных экспертиз на практике исключительно сложно. Руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова считает, что защита может строиться вокруг того, требовалось ли вообще разрешение для конкретной сделки, подпадали ли ее участники под ограничения, какое именно условие было нарушено и правильно ли рассчитана взыскиваемая сумма.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко