Мода на осторожность

В январе—сентябре 2026 года на российский рынок вышло шесть зарубежных брендов, значение сократилось почти вдвое год к году, подсчитали в CORE.XP. Похожие данные фиксируют в NF Group, по данным которой по итогам девяти месяцев текущего года в РФ начали свою работу 5 марок против 11 годом ранее. В начале года ожидания были более оптимистическими: по итогам всего 2026 года, по прогнозам Nikoliers, в России должно было появиться 20 новых зарубежных марок — на 33% больше год к году.