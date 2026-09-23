Иностранцы пошли по брокерам

Физлица-нерезиденты к середине 2026 года открыли 700 тыс. счетов у российских брокеров, что является рекордным значением за все время наблюдения. Вместе с тем средние остатки на счетах опустились ниже 100 тыс. руб., что связано с обслуживанием одного клиента у нескольких профучастников. В первой половине года нерезиденты отдавали предпочтение долговым бумагам российских эмитентов, однако в третьем квартале интерес их сместился на недооцененные российские акции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Количество счетов физлиц-нерезидентов на брокерском обслуживании в российских компаниях и банках по итогам второго квартала 2026 года достигло 700 тыс.— это рекордное значение с начала 2020 года. Такие данные следуют из отчета ЦБ. По сравнению с первым кварталом количество счетов выросло на 17%, а за год показатель удвоился.

Нерезидентские счета составляют 1,2% от общего числа счетов, открытых у российских брокеров.

Стремительный рост числа открытых счетов привел к снижению среднего остатка на них, который к середине 2026 года опустился ниже 100 тыс. руб., минимума за все время наблюдения. Как поясняют участники рынка, далеко не все эти счета уникальные, так как один нерезидент, как правило, обслуживается несколькими брокерами. «Работа через разных профучастников дает инвесторам возможность разделять активы для разных стратегий инвестирования за счет тарифов, сервисов и инфраструктуры»,— поясняет член Национальной ассоциации советников финансового планирования Мария Ермилова.

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Процедуры открытия счета нерезиденту и резиденту РФ различаются лишь тем, что иностранному инвестору необходимо предоставить профучастнику большее число документов, указывают в инвесткомпании «Цифра брокер». В частности, клиент должен предоставить бумаги, подтверждающие налоговое резидентство, а если он проживает в РФ, то необходимы документы, подтверждающие право пребывания на территории страны.

При этом, как отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, переходя к другому брокеру клиенты часто не закрывают старые счета, так что многие счета иностранных инвесторов «нулевые». Об этом свидетельствует и статистика активных клиентов. По данным ЦБ, на 30 июня 2026 года их доля среди нерезидентов составляла лишь 2,7% (19,1 тыс. счетов), тогда как среди российских инвесторов — 9,5% (более 5,6 млн счетов).

Объем активов на счетах физлиц-нерезидентов остается небольшим: по итогам второго квартала — всего 67 млрд руб. (снижение за квартал на 3%).

Основные средства по-прежнему идут из стран ЕАЭС и бывшего СНГ, отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Однако, как подчеркивает Дмитрий Леснов, во многом это реинвестиции российских активов через юридических лиц из дружественных стран, где основными владельцами капиталов являются нынешние или бывшие граждане России.

Российский рынок привлекает нерезидентов главным образом в части корпоративных облигаций. Согласно данным ЦБ, в первом полугодии чистый приток средств на этот рынок превысил 70 млрд руб. В сегменте акций инвесторы-нерезиденты в основном выступали продавцами (чистый отток составил 6 млрд руб.).

Как поясняет основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, облигации привлекают нерезидентов высокой доходностью на фоне высокой ключевой ставки. Привлекательность долговых инструментов для иностранных инвесторов росла и на фоне стабильного курса рубля.

«Крепкий рубль увеличивает прибыль нерезидента, ведь помимо получения купонного дохода он зарабатывает на увеличении стоимости рубля к валюте юрисдикции инвестора»,— поясняет госпожа Ермилова. В частности, по данным ЦБ, во втором квартале рубль укрепился по отношению к белорусскому рублю и казахстанскому тенге на 0,8%.

Сохранение Банком России ключевой ставки на уровне 14% может подтолкнуть нерезидентов к вложениям в облигации, указывает господин Тараповский.

В июле—августе нерезиденты оставались нетто-покупателями корпоративных облигаций (на сумму 6,6 млрд руб.). Однако фокус их интересов уже начал смещаться в сторону акций. По данным ЦБ, за два месяца чистый приток в эти бумаги составил 16,5 млрд руб. По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, столь высокие объемы вложений связаны с сильным падением российского рынка в начале третьего квартала (индекс Московской биржи впервые с октября 2022 года опускался ниже 1900 пунктов), что повысило привлекательность российских долевых бумаг.

Андрей Ковалев