Совфед разрешил контролировать иностранные инвестиции при недропользовании

Совет федерации на пленарном заседании 4 марта одобрил закон о контроле за иностранными инвестициями в предприятия, деятельность которых имеет стратегическое значение для обороны и безопасности России. Речь идет, в частности, о вложениях в добычу полезных ископаемых на крупных нефедеральных участках недр и производство рыбной продукции.

Изменения внесены в законы «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

К стратегическим предлагают отнести использование участков недр с запасами нефти от 50 млн до 70 млн т, газа от 30 до 50 млрд куб. м, золота от 30 до 50 т, меди от 300 тыс. до 500 тыс. т. Кроме того, к списку добавлены участки с ураном, редкоземельными металлами, металлами платиновой группы (кроме россыпных), алмазами, литием (кроме гидроминерального сырья) и другими ценными минералами.

В рыбной отрасли стратегической считается деятельность по производству рыбной продукции, если выручка от нее составляет не менее 50% от общей, а балансовая стоимость активов превышает 800 млн руб. Закон также включает в список пастбищную аквакультуру тихоокеанских лососей.

В случае подписания закона президентом он вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.