Иностранцы потянулись на биржу

Во второй половине 2025 года объем операций инвесторов-нерезидентов на российском рынке акций увеличился более чем в три раза, следует из «Обзора финансовых инструментов за 2025 год» Банка России. На протяжении 2023–2025 годов оборот операций нерезидентов составлял менее 1%, однако с августа 2025 года этот показатель начал расти и к концу года превысил 3,5% от общего оборота операций, что стало максимальным показателем за последние три года.

По оценке экспертов, интерес иностранных инвесторов к российскому рынку является следствием расширения возможностей для нерезидентов.

«Резкий рост доли их операций совпал с введением счетов типа "Ин"»,— отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Благодаря этому счету иностранные инвесторы могут совершать операции с ценными бумаги на биржевых торгах в безадресном режиме и при первичном размещении, им также доступны и срочные инструменты (см. “Ъ” от 1 августа 2025 года).

Кроме того, нерезиденты, которым открыты счета типа «С», получили возможность инвестировать с помощью счетов «Ин» при условии привлечения для этого новых средств. Эти изменения «существенно снизили порог входа для частного иностранного капитала на российский рынок», отмечает директор департамента торговых операций ГК «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

По данным ЦБ, к сентябрю 2025 года объем активов нерезидентов на российском рынке составлял около 2 трлн руб., а их число — более 380 тыс., включая 1,7 тыс. инвесторов-юрлиц. С 2024 года число инвесторов-физлиц выросло более чем в 12 раз.

Большая часть иностранных инвесторов на российском рынке состоит из представителей стран ЕАЭС и СНГ, особенно из Казахстана, Белоруссии и Узбекистана, «где междепозитарные связи сохранили наибольшую прозрачность и операционную эффективность», указывает господин Царьков.

«Во многом их привлекает то, что российский фондовый рынок сильно недооценен по сравнению с другими развивающимися рынками,— поясняет директор департамента торговых операций "Цифра брокер" Владимир Шумаков.— Так, доходность в долговом сегменте, в том числе в сегменте суверенного долга, остается высокой и сохраняет привлекательность».

Однако, несмотря на почти трехкратный рост оборота по операциям нерезидентов, этот показатель остается крайне низким, учитывая, что до 2022 года доля нерезидентов в обороте была около 40–50%, оценивают эксперты.

Вполне возможно, что нынешний рост показателя активности нерезидентов обеспечивается за счет небольшого числа компаний, оперирующих большим капиталом, считают эксперты. Существенную часть этого объема занимают и «квазинерезиденты» — российские инвесторы, структурирующие капитал через дружественные юрисдикции с целью минимизации инфраструктурных рисков, указывает Дмитрий Царьков.

На данный момент участники рынка не видят предпосылок для значительного роста доли нерезидентов в торгах на российском рынке. Главным образом их потенциал ограничивают угрозы ввода санкций со стороны регуляторов дружественных стран, указывает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. По мнению стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, «инвестиции нерезидентов в российские акции останутся точечными, пока существует угроза юридических рисков». По оценке Дмитрия Царькова, «при условии отсутствия новых шоковых сценариев до конца года доля операций нерезидентов на российском рынке составит 5–7%».

Андрей Ковалев