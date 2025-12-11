Песков оценил данные WSJ о планах США вернуть Россию в мировую экономику

Россия заинтересована в притоке зарубежных инвестиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию The Wall Street Journal о том, что США направили Европе план по возвращению России в мировую экономику.

«Россия — это привлекательный и очень выгодный рынок для зарубежных инвестиций»,— сказал представитель Кремля на брифинге.— Какие-то инвесторы ушли (из России.— “Ъ”), и их место было моментально занято другими инвесторами — это закон». При этом Кремль «не занимается мегафонным обсуждением каких-то планов», подчеркнул господин Песков.

По информации источников WSJ, план США предполагает, что американские компании будут инвестировать в стратегические отрасли России, включая добычу редкоземельных металлов и нефтедобычу в Арктике, а также помогут возобновить поставки российских энергоносителей в Европу.