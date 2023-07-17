Плюс-минус прямые иностранные инвестиции

По данным ЦБ, с начала украинского кризиса объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в РФ сократился на треть — с $610 млрд в конце 2021 года до $402 млрд на март 2023 года, несмотря на усилия властей по ограничению репатриации капвложений иностранных компаний. Только с начала 2023 года объем ПИИ сократился более чем на $35 млрд — «вследствие курсовой и ценовой переоценки, а также погашения обязательств по долговым инструментам в результате замещения облигаций».

С 2021 года ЦБ не публикует подробных данных о ПИИ с разбивкой по странам происхождения и отраслям. Подробности о таких вложениях за первый квартал включают статистику их накопленных исходящих и входящих остатков по инструментам по принципу активов/пассивов. Из них следует, что чистая позиция (разница входящих и исходящих вложений) — на уровне $24 млрд (в пользу России), что соответствует пику текущего кризиса в середине 2022 года. В отличие от 2015 года в силу необходимости репатриации российскими компаниями капитала из-за угрозы санкций чистые ПИИ не стали отрицательными (см. график).

На начало апреля 2023 года исходящие из РФ инвестиции в годовом выражении выросли на 6% (по сравнению же с тем же периодом 2021 года снизились на 14%) за счет вложений в долговые инструменты, особенно между сестринскими компаниями. Входящие в РФ ПИИ в то же время снизились на 20% за год и 28% к тому же периоду докризисного 2021 года фронтально, но быстрее части долгов, чем в части капвложений.

Известно, что, по разным оценкам, до 70% ПИИ в РФ до последнего времени были российским капиталом, проходящим через третьи страны в том числе для оптимизации налогообложения. Теперь же, по оценкам наблюдателей, происходит процесс нейтрализации офшорного капитала. Как недавно заметил директор исследовательского департамента МВФ Пьер-Оливье Гуринш, фрагментация мировых финансов наиболее заметна в потоках инвестиций — ПИИ все больше направляются в геополитически, а не географически близкие страны, а инвесторов интересует, разделяет ли принимающая сторона их ценности. На этом фоне рекордный вывод резидентами РФ почти $160 млрд с января 2022 года по март 2023 года (больше за пять месяцев выводили лишь однажды — в конце 2008 года) по статье «прочие инвестиции» выглядит красноречивым.

Артем Чугунов